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    «Бавария»: «Тухель сказал нам, что уже договорился с другим клубом»

    Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб рассматривал кандидатуру Томаса Тухеля на пост главного тренера, но получил отказ.

    Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер Юпп Хайнкес покинет команду по окончании сезона.

    «Наш спортивный директор Салихамиджич ведет переговоры с тренерами. Среди кандидатур был Тухель. В прошлую пятницу он сказал нам, что уже договорился с другим клубом. Нужно просто это принять. Для нас это не проблема», – сказал Румменигге.

    Источник: Goal.com

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    01.04.2018 11:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 1 апреля 2018, 11:53

      Че-то на Тухеля такой спрос, как будто это топ-тренер.

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