Хайнкес точно уйдет из «Баварии» в конце сезона

Юпп Хайнкес покинет пост главного тренера «Баварии» по окончании сезона. Об этом сообщил председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге.

«Хайнкес уйдет в конце июня. Он сам так решил. Нового тренера представим в конце апреля», – заявил Румменигге.

Напомним, что Хайнкес возглавил «Баварию» в октября 2017 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, а также лидирует в Бундеслиге.