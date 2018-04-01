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    Хайнкес точно уйдет из «Баварии» в конце сезона

    Юпп Хайнкес покинет пост главного тренера «Баварии» по окончании сезона. Об этом сообщил председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге.

    «Хайнкес уйдет в конце июня. Он сам так решил. Нового тренера представим в конце апреля», – заявил Румменигге.

    Напомним, что Хайнкес возглавил «Баварию» в октября 2017 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, а также лидирует в Бундеслиге.

    Источник: Skysports

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    01.04.2018 09:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 1 апреля 2018, 16:36

      Искренне хочу, чтобы дядя Юпп взял напоследок еще одну ЛЧ. Будет непросто без Нойера, но можно. Очень уважаю этого человека!!!

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