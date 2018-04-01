Хайнкес точно уйдет из «Баварии» в конце сезона

Искренне хочу, чтобы дядя Юпп взял напоследок еще одну ЛЧ. Будет непросто без Нойера, но можно. Очень уважаю этого человека!!!
Юпп Хайнкес покинет пост главного тренера «Баварии» по окончании сезона. Об этом сообщил председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге.
«Хайнкес уйдет в конце июня. Он сам так решил. Нового тренера представим в конце апреля», – заявил Румменигге.
Напомним, что Хайнкес возглавил «Баварию» в октября 2017 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, а также лидирует в Бундеслиге.