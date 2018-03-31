РФПЛ. Голы Рыкова и Черных принесли «Динамо» победу над «Арсеналом». За туляков четвертый гол забил Дзюба

«Динамо» одержало волевую победу над тульским «Арсеналом» во встрече 24 тура РФПЛ. На гол нападающего «оружейников» Артема Дзюбы бело-голубые ответили мячами защитника Владимира Рыкова и полузащитника Федора Черных.

Чемпионат России. РФПЛ. 24 тур

Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Дзюба, 53; 1:1 – Рыков, 71; 2:1 – Черных, 74.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш, Ташаев, Соу, Черных (Соснин, 86), Теттех (Обольский, 62), Панченко, Луценко (Цаллагов, 79).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Новосельцев, Сунзу, Альварес, Берхамов (Расич, 85), Ткачев (Хагуш, 75), Чаушич, Дзюба, Кангва (Александров, 76).

Предупреждения: Черных, 75 – Берхамов, 42; Комбаров, 73; Новосельцев, 80.

Нереализованный пенальти: Панченко, 80.

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