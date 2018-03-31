Фурсенко: «Манчини преодолеет кризис. А если нет, то зачем нам слабый тренер?»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о результатах команды.

«Этот год сложный для нас, ведь создается принципиально новая команда. Все, что мы делаем – делаем для вас, болельщиков.

Именно поэтому мы пригласили тренера, который проповедует быстрый комбинационный футбол. Да, у него не все получается. Но мы строим мощный гоночный автомобиль, и иногда на проселочной дороге и «Нива» может нас обогнать. Искренне уверен, что мы преодолеем все кризисы.

У Дика Адвоката тоже был серьезный кризис, но он его преодолел, и мы завоевали все, что могли. Я верю, что Роберто Манчини – сильный тренер, и он преодолеет кризис. А если он не преодолеет, то зачем нам слабый тренер?» – сказал Фурсенко.

«Зенит» занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 39 очков в 22 турах.