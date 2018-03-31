Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фурсенко: «Манчини преодолеет кризис. А если нет, то зачем нам слабый тренер?»

Фурсенко: «Манчини преодолеет кризис. А если нет, то зачем нам слабый тренер?»

31 марта 2018, 00:31
40

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о результатах команды.

«Этот год сложный для нас, ведь создается принципиально новая команда. Все, что мы делаем – делаем для вас, болельщиков.

Именно поэтому мы пригласили тренера, который проповедует быстрый комбинационный футбол. Да, у него не все получается. Но мы строим мощный гоночный автомобиль, и иногда на проселочной дороге и «Нива» может нас обогнать. Искренне уверен, что мы преодолеем все кризисы.

У Дика Адвоката тоже был серьезный кризис, но он его преодолел, и мы завоевали все, что могли. Я верю, что Роберто Манчини – сильный тренер, и он преодолеет кризис. А если он не преодолеет, то зачем нам слабый тренер?» – сказал Фурсенко.

«Зенит» занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 39 очков в 22 турах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Фурсенко Сергей
Комментарии (40)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1522449297
Перед сдачей позиций, на всякий случай, началась смена риторики руководства...
Ответить
lyudanemzorova
1522450323
Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвено вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких --- http://2qu.ru/gelmitom
Ответить
Tostao
1522450747
«Манчини преодолеет кризис. А если нет, то зачем нам слабый тренер?» А зачем тогда такой гендиректор, который выбирает слабого тренера?
Ответить
Par Mezan
1522453308
Очередной импортный мачо-льони - пуккала-каккала нам более не нужен. От них одни проблемы- жульё, вши надоедливые. Н а х е р в с е х и н о с р а н ц е в! Что , чиновники от спорта, Российскую честь и совесть потеряли?!! Видать, пора вас самих выгнать на поле футбольное - честь Родины защищать! Иль, может, пора пришла вывести всех вас на чисту воду, да в чисто поле?.. Россия, ПОДЪЁМ!
Ответить
a-rakhmatov
1522458279
Манчини уже исчерпал свои возможности и конец будет как у Луческу....
Ответить
GoLenaStop
1522459609
Зенит собирает объедки - старых мудозвонов, которых уже выжали, как лимон, "партнёры". Либо это проявление чуткости к старикам, либо неуважение к своим молодым кадрам. Или просто КТО свою игру в деньги играет, прикрываясь футбольной афишей. Стыдно-с, господа СПБуржцы, стыдно, -с! С..., б.., .на .у..!
Ответить
Catastrofa
1522467667
Фурса нужно гнать вместе с манчини !
Ответить
Пестрый
1522471448
Все же хорошо когда есть Фурсенко) Его слова прямо душу греют) и сборная станет чемп мира и синит выиграет ЛЧ))
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1522472689
и поддержал и унизил одновременно))
Ответить
OfaZavr
1522482644
а из кризиса у него вряд ли получиться выйти, даже по его поведению это видно.
Ответить
Главные новости
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
7
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
Все новости
Все новости
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
1
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
2
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
9
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
21
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+