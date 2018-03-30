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  • Каррера: «Мы с Тите кое-что понимаем в футболе, поэтому выделяем Рошу»

Каррера: «Мы с Тите кое-что понимаем в футболе, поэтому выделяем Рошу»

30 марта 2018, 21:29
13

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова главного тренера сборной Бразилии Тите об игроках московского клуба.

– Главный тренер сборной Бразилии Тите выделил трех игроков «Спартака» – Фернандо, Луиса Адриано и Педро Рошу. А особенно – последнего. Вы тоже не раз говорили, что у этого молодого футболиста отличные способности. Почему же тогда он не играет?

– Мы видим с Тите одно и то же, потому что оба понимаем кое-что в футболе. Роша имеет хорошие качества, он быстрый. Но ему нужно время. Педро вырос с тех пор, как приехал в «Спартак». Уверен, станет отменным игроком.

– Как вы считаете, кто-то из спартаковских бразильцев имеет шанс попасть в сборную на чемпионат мира?

– Бразилия – очень сильная команда, один из фаворитов предстоящего чемпионата. Что касается спартаковцев, у них есть шанс, но я – не тренер сборной. Выбор за Тите.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия Бразилия Спартак Роша Педро Каррера Массимо Тите
Комментарии (13)
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Бакланы доедают крышу
1522434886
В зените тоже понимают в футболе, поэтому покупают заболотных
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oyabun
1522435513
Как то удивительно получается. Бразильскому игроку нужно время дорасти до российского футбола? Как тогда сборная Бразилии умудрилась выиграть у наших Суперигроков? Ума не приложу..
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zigbert
1522435847
До высокого уровня Роша еще не дошел,но как знать...
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Бухбух
1522435881
Из бразильцев спартаковских никто даже близко к своей сборной не приблизился.
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Saang (SCR)
1522438484
У него игровой практики мало - выпускай его на поле пока Промес от звездной болезни лечится. Думаю заиграет - желание есть, а мастерство придет)
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Бакланы доедают крышу
1522440399
Мы немного понимаем в крышах, поэтому выделяем крышу крестовского
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Spartak 777
1522443342
Ну будем надеяться что ты прав Массимо , пока что Педро не внушает доверия , но будем ждать подтверждения твоих слов , все таки ты гл.тренер тебе и должно быть виднее !
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lyudanemzorova
1522450577
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- https://bit.ly/2FXzipr
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Диктор
1522469146
Удачи Педро Роше-быстрее бы раскрывался -ждем с.
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OfaZavr
1522481429
очень хорошо если ожидания и вера в него оправдаются, но пока большие сомнения в этом.
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