Каррера: «Мы с Тите кое-что понимаем в футболе, поэтому выделяем Рошу»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова главного тренера сборной Бразилии Тите об игроках московского клуба.

– Главный тренер сборной Бразилии Тите выделил трех игроков «Спартака» – Фернандо, Луиса Адриано и Педро Рошу. А особенно – последнего. Вы тоже не раз говорили, что у этого молодого футболиста отличные способности. Почему же тогда он не играет?

– Мы видим с Тите одно и то же, потому что оба понимаем кое-что в футболе. Роша имеет хорошие качества, он быстрый. Но ему нужно время. Педро вырос с тех пор, как приехал в «Спартак». Уверен, станет отменным игроком.

– Как вы считаете, кто-то из спартаковских бразильцев имеет шанс попасть в сборную на чемпионат мира?

– Бразилия – очень сильная команда, один из фаворитов предстоящего чемпионата. Что касается спартаковцев, у них есть шанс, но я – не тренер сборной. Выбор за Тите.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.