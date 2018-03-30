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  • Кутепов: «Сборная России могла бы сыграть с Эстонией и выиграть. Все были бы довольны»

Кутепов: «Сборная России могла бы сыграть с Эстонией и выиграть. Все были бы довольны»

30 марта 2018, 21:02
15

Защитник «Спартака» сборной России Илья Кутепов поделился мнением о поражении россиян в товарищеских матчах с командами Бразилии и Франции.

– Вы сыграли против бразильских нападающих. Тяжело их останавливать, если сравнивать с соперниками в РФПЛ?

– (Усмехается.) Думаю, разница отобразилась на табло. Особенно во втором тайме. Там собраны такие звезды, которые выступают в топ-клубах Европы, в каждой линии как на подбор. С одной стороны, это бесценный опыт. Будем стараться расти, стараться доставать, делать все, что в наших силах. У нас осталось совсем немного до чемпионата мира.

– Многое споров насчет того, что, может, и не стоило играть четыре матча подряд с топ-сборными. Игроки чему-то учатся?

– Повторю, для каждого футболиста – бесценный опыт. Не каждый день мы играем с такими сборными. Могли бы сыграть с условной Эстонией (не хочется обидеть никого), выиграть 1:0 или 2:0. Все были бы довольны. А потом попали бы на топ-соперника на чемпионате мира. И чего? Проиграли бы, сразу бы разговоры. Все равно, считаю, этот опыт был необходим. И никакого чувства подавленности в сборной нет.

Напомним, что соперниками России на групповом этапе ЧМ будут сборные Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Эстония Кутепов Илья
Комментарии (15)
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alex-chelsea
1522433367
могла бы и не выиграть)))
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Бухбух
1522434221
Илюха так рассуждает, как будто Эстония слабый соперник - 1:0, 2:0 да легко. Эстония на сегодня - это почти что уровень России, к сожалению. Надо не языком трепать, а в игре показать на что ты способен и сыграть на максимуме. Взять, к примеру, составить сборную из игроков уровня Кутепова и, уверен, у Эстонии точно не выиграем.
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САДЫЧОК
1522436057
Кутепов-Эстонию ,еще надо выиграть ! и только потом языком болтать !
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alex1951
1522437712
Читать приятно,не скрою....тем более в 2001 году Россия (ярцев) в Таллине при Карпине ,уступила 1-2... Но как бы там ни было,команд на ЧМ ,уровня Эстонии не будет,
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raritet
1522437779
Да. В последние годы футбол во всем мире так изменился, что говорить кто и у кого выиграет заранее нельзя. Единственно со 100% уверенностью можно сказать что уровень нашей сборной очень низок. А если не веришь мне господин Кутепов, пинатель мячей, собиратель дорогих авто, и пускатель бла-бла-бла, то смотри рейтинг- выше 60 места ну никак не поднимаемся. А ты нам про великую и непобедимую Эстонию....
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Axe111
1522438045
Во первых,с чего ты взял что обыграете Эстонию??? Во вторых,не тебе рассуждать о футболе,тем более сборной.И в третьих,заканчивай с футболом.Стыд и позор
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lyudanemzorova
1522450593
Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких --- https://tinyurl.com/ycb2hqjw
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victosha
1522462204
Полсборной вместе с Черчесовым разогнать надо. Кутеповы какие-то, Заболотные, Рауши, Нойштедтеры...Клава, я хренею.
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OfaZavr
1522481239
а вот если бы с условной Эстонией не получилось тогда разговоров было бы еще больше)
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BRO_football
1522484133
Да и на матч с условной Эстонией вряд ли пришло так много зрителей
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