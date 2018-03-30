Кутепов: «Сборная России могла бы сыграть с Эстонией и выиграть. Все были бы довольны»

Защитник «Спартака» сборной России Илья Кутепов поделился мнением о поражении россиян в товарищеских матчах с командами Бразилии и Франции.

– Вы сыграли против бразильских нападающих. Тяжело их останавливать, если сравнивать с соперниками в РФПЛ?

– (Усмехается.) Думаю, разница отобразилась на табло. Особенно во втором тайме. Там собраны такие звезды, которые выступают в топ-клубах Европы, в каждой линии как на подбор. С одной стороны, это бесценный опыт. Будем стараться расти, стараться доставать, делать все, что в наших силах. У нас осталось совсем немного до чемпионата мира.

– Многое споров насчет того, что, может, и не стоило играть четыре матча подряд с топ-сборными. Игроки чему-то учатся?

– Повторю, для каждого футболиста – бесценный опыт. Не каждый день мы играем с такими сборными. Могли бы сыграть с условной Эстонией (не хочется обидеть никого), выиграть 1:0 или 2:0. Все были бы довольны. А потом попали бы на топ-соперника на чемпионате мира. И чего? Проиграли бы, сразу бы разговоры. Все равно, считаю, этот опыт был необходим. И никакого чувства подавленности в сборной нет.

Напомним, что соперниками России на групповом этапе ЧМ будут сборные Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.