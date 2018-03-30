Головин – лучший игрок ЦСКА в феврале-марте по версии болельщиков

Полузащитник ЦСКА Александра Головин занял первое место в голосовании за звание лучшего игрока команды последних двух месяцев. Футболист набрал 48% голосов.

За голкипера Игоря Акинфеева проголосовал 31% респондентов. На третьем месте расположился хавбек Алан Дзагоев, у которого 4% голосов.

Напомним, Головин уже признавался лучшим футболистом армейцев в июле. В нынешнем сезоне полузащитник провел 33 встречи, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.