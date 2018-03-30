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«Зенит» поздравил Тимощука с 39-летием

30 марта 2018, 11:15
13

Пресс-служба «Зенита» поздравила с днем рождения тренера команды Анатолия Тимощука. Бывшему капитану команды исполняется сегодня 39 лет.

«Уважаемый Анатолий! Мы благодарим Вас за неоценимый вклад в историю побед «Зенита» и желаем новых успехов в качестве тренера.

С днем рождения!» – говорится в поздравлении.

Напомним, Тимощук — трехкратный чемпион Украины и трехкратный обладатель Кубка страны, победитель Суперкубка Украины, двукратный чемпион России, обладатель Суперкубка России, Кубка и Суперкубка УЕФА, двукратный чемпион Германии, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка Германии, победитель Лиги чемпионов УЕФА, обладатель Кубка и Суперкубка Казахстана.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Зенит 12
1522398694
Поздравляем
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petrucho-spb
1522399534
Анатолий с Днём рождения!Всех благ и здоровья Спасибо тебе за то ,что дарил нам отличные победы выступая за Зенит!!!!
Ответить
Nekit92
1522399956
Тимоха С Днем Рождения!!!!
Ответить
zenitforever2015
1522401004
С Днюхой! Всех благ.
Ответить
Stavropolets
1522401031
Поздравляем!!! Главное здоровья и всего самого наилучшего!
Ответить
Федя Кабак
1522410122
Толя заслцживает уважения! С днем рождения!
Ответить
zigbert
1522413305
С Днем Рождения Анатолий.
Ответить
babenko1977
1522414094
Вот это регалии красавец
Ответить
Zenmaster
1522415411
Один достойный тренер в Зените -- С Днём Рожденья !!!
Ответить
Yarrom89
1522415412
А в качестве подарка назначить Толю главным тренером, я думаю справится. По крайней мере хуже Манчини точно не будет.
Ответить
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