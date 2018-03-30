«Зенит» поздравил Тимощука с 39-летием

Пресс-служба «Зенита» поздравила с днем рождения тренера команды Анатолия Тимощука. Бывшему капитану команды исполняется сегодня 39 лет.

«Уважаемый Анатолий! Мы благодарим Вас за неоценимый вклад в историю побед «Зенита» и желаем новых успехов в качестве тренера.

С днем рождения!» – говорится в поздравлении.

Напомним, Тимощук — трехкратный чемпион Украины и трехкратный обладатель Кубка страны, победитель Суперкубка Украины, двукратный чемпион России, обладатель Суперкубка России, Кубка и Суперкубка УЕФА, двукратный чемпион Германии, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка Германии, победитель Лиги чемпионов УЕФА, обладатель Кубка и Суперкубка Казахстана.