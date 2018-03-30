Погребняк хочет выиграть Кубок России в составе «Тосно»

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк считает, что набирает ход после своего возвращения на поле. Он уверен, что его новый клуб способен побороться за Кубок России.

Напомним, в полуфинале турнира «Тосно» встретится с победителем матча «Крылья Советов» – «Спартак».

– Провел три матча по 90 минут. Набираю ход вместе с «Тосно». Если учесть, что я фактически не играл год-полтора, то это неплохо. Знаете, я постепенно забываю про свой возраст на поле. Одним словом, физически чувствую себя отлично.

– Когда забили в первой же игре за «Тосно», наверняка подумали: ну все, теперь меня точно прорвет!

– Да нет, такого не было (улыбается). Если серьезно, я очень долго ждал этого гола в официальных играх. На сборах не удавалось отличиться, хотя имел моменты. Естественно, рад, что помог команде выйти в полуфинал Кубка России. Нам есть куда стремиться. Немногие в команде доходили до полуфинала такого турнира, а тем более завоевывали трофей. Так что аппетит приходит во время еды. Есть шансы выиграть Кубок. Почему нет?