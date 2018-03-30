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Погребняк хочет выиграть Кубок России в составе «Тосно»

30 марта 2018, 09:29
18

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк считает, что набирает ход после своего возвращения на поле. Он уверен, что его новый клуб способен побороться за Кубок России.

Напомним, в полуфинале турнира «Тосно» встретится с победителем матча «Крылья Советов»«Спартак».

– Провел три матча по 90 минут. Набираю ход вместе с «Тосно». Если учесть, что я фактически не играл год-полтора, то это неплохо. Знаете, я постепенно забываю про свой возраст на поле. Одним словом, физически чувствую себя отлично.

– Когда забили в первой же игре за «Тосно», наверняка подумали: ну все, теперь меня точно прорвет!

– Да нет, такого не было (улыбается). Если серьезно, я очень долго ждал этого гола в официальных играх. На сборах не удавалось отличиться, хотя имел моменты. Естественно, рад, что помог команде выйти в полуфинал Кубка России. Нам есть куда стремиться. Немногие в команде доходили до полуфинала такого турнира, а тем более завоевывали трофей. Так что аппетит приходит во время еды. Есть шансы выиграть Кубок. Почему нет?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Тосно Погребняк Павел
Комментарии (18)
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Zeff
1522394154
С Крыльями играть придётся, а это сложнее.
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rostik-100
1522394488
Они с Дзюбой братья, скитаются непонятно где, в итоге так ничего и не выиграли.
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КЭТиК
1522396474
Кроме Спартака Кубок выигрывать больше некому.
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multiscan
1522397399
Судя по "успехам" фк "Тосно", кубок по футболу ему в ближайшие несколько тысячелетий не светит. В Тосно развивается, более-менее, ещё один вид спорта - фитнес. Погребняк, видимо, его имеет в виду.
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Чикомас
1522397581
...а лигу чемпионов, не собирается?
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alex1951
1522399329
Погр *****,тошно нам от тебя ,а не тосно)))
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Igor Belousov
1522400288
спартак завтра и в полуфинале порвет тосно
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Cherembas
1522401862
проснулся
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OfaZavr
1522408634
а дубы-колдуны что-то шепчут в тумане...)))
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zigbert
1522412697
Замашки у него наполеоновские.
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