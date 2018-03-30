Мутко: «Сейчас уже отнять ЧМ у России невозможно»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о своем отношении к бойкоту иностранных чиновников чемпионата мира-2018, который пройдет летом в России.

«Это их проблемы. Мы приглашаем всех. У нас и так внушительный список лиц, которые посетят чемпионат мира. Если ты любишь футбол и говоришь, что спорт вне политики, то приедешь. Если Аргентина или Германия выйдут в полуфинал или финал, руководители страны что, не приедут? Это будет по меньшей мере странно. Но это дело каждого.

Боялся ли я когда-нибудь, что у России отнимут чемпионат мира? Практически нет. Мы грамотно провели заявочную кампанию. Нашу страну выбрали честно и открыто. Поэтому и отнимать право на проведение чемпионата не за что. А сейчас уже и невозможно», – сказал Мутко.

Напомним, чемпионат мира-2018 стартует в России 14 июня.