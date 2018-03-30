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Мутко: «Сейчас уже отнять ЧМ у России невозможно»

30 марта 2018, 08:52
15

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о своем отношении к бойкоту иностранных чиновников чемпионата мира-2018, который пройдет летом в России.

«Это их проблемы. Мы приглашаем всех. У нас и так внушительный список лиц, которые посетят чемпионат мира. Если ты любишь футбол и говоришь, что спорт вне политики, то приедешь. Если Аргентина или Германия выйдут в полуфинал или финал, руководители страны что, не приедут? Это будет по меньшей мере странно. Но это дело каждого.

Боялся ли я когда-нибудь, что у России отнимут чемпионат мира? Практически нет. Мы грамотно провели заявочную кампанию. Нашу страну выбрали честно и открыто. Поэтому и отнимать право на проведение чемпионата не за что. А сейчас уже и невозможно», – сказал Мутко.

Напомним, чемпионат мира-2018 стартует в России 14 июня.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Мутко Виталий
Комментарии (15)
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лёха м
1522389478
мудко.ты ещё здесь
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Татарин за ЦСКА
1522389604
Читать не стал новость.Прсто напишу,что Мудько опять вылез как из жопы гавно.
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bolela_16
1522389795
появилась мразь, что то во время олимпиады не было слышно...
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Отчаянный Пердун
1522391004
как клещ энцефалитный присосался к спорту и к футболу и ни каким каленым железом не вытащить. Зло всегда возвращается! Эхххх мне бы меч кладенец и по яйцам тебе, и иголку твою перерубить! Тварина МУДЬКО
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САДЫЧОК
1522394030
а вот интересно...есть хоть один человек ,который уважает этого ...........ёпрст!
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ROSTOV SUPER
1522396909
И заслуга в этом в первую очередь конечно же твоя !
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Александр52
1522400087
Зачем об этом постоянно писать ??? Такое ощущение, что Мутко сам просит о том, чтобы у России отняли право проведение ЧМ-2018. Он так и допросится, что отнимут.
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Тазит
1522409735
Боялся ли я когда-нибудь, что у России отнимут чемпионат мира? Практически нет... На языке нормального человека это означает - да, боялся...
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zigbert
1522411215
Не сглазь Виталий.
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aam
1522416781
Чуток всё таки ссал Виталик.
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