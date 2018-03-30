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  • Витиньо: «Арсенал» – уже не тот великий клуб. У них есть история, но и у нас есть своя»

Витиньо: «Арсенал» – уже не тот великий клуб. У них есть история, но и у нас есть своя»

30 марта 2018, 01:29
12

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала».

– В Лиге Европы предстоит матч с «Арсеналом». Встретитесь с самым слабым «Арсеналом» за последние лет двадцать?

– Это как и с матчем сборных Бразилии и России. Заранее результат сложно предсказать. Мы покажем, чего стоим, на поле. Да, «Арсенал» не в той прекрасной форме, что был несколько лет назад. Это уже не тот великий клуб. Но у команды есть традиции, история. Иногда этого хватает для победы. Правда и у ЦСКА есть своя история в еврокубках. Мы хотим провести хороший матч и воспользоваться проблемами, которые сейчас испытывает «Арсенал», удивить соперника.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Арсеналом» пройдет 5 апреля. Ответная встреча состоится 12 апреля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы ЦСКА Арсенал Витиньо
Комментарии (12)
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a-rakhmatov
1522372568
У коней настрой боевой!....удачи армейцам)))
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Евгений П
1522377895
У ЦСКА есть шанс. Арсенал дно
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rubinovyi2
1522383191
Ага,шапками закидаете.))
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ROSTOV SUPER
1522384128
Как же игроки из РФПЛ любят давать подобные интервью ! Не унижая ваших достоинств , а просто исходя из реалий , Арсенал уверенно пройдет дальше и ничего вы им противопоставить не сможете ! Ну а дальше , мяч круглый , поля ровные , докажите обратное ! Успеха ЦСКА !
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Dominator777
1522384198
Арсеналу нужна победа в ЛЕ для того, чтобы на следующий год играть в ЛЧ. По подбору класс игроков канониров выше, чем у армейцев. В обеих матчах будет "рубка". Желаю армейцам удачи и победы!
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Danish Dynamite
1522386533
Арсенал - команда сильная технически, но крайне истеричная и слабохарактерная. Спартак в своё время в Москве побил их 4-1 вместе с Анри и Вьейра. Армейцы смогут пройти, если настроятся нормально.
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Dimon 007
1522386618
Этот «не тот» Арсенал, накидает вам полную авоську:)! Хочу посмотреть на таких «супер» игроков как Головин! Пусть докажет что не переоценён... Хотя я думаю что это просто распиаренная кукла! Будет интересный матч!
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Чикомас
1522395221
Витя, выиграйте у Арсенала, и я скажу, что вы-великие игроки.. А пока помолчи в тряпочку...
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OfaZavr
1522407935
при должном старании и настрое все может получиться. желаю удачи!
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serppion
1522750465
Ха-ха! Итоговый счет матча Бразилии и сборной России во главе с чабаном точно предсказали 9 из 10. Но, нашим коням желаю удачной охоты. Витиньо - забить! Игорьку - отстоять на ноль!
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