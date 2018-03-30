Витиньо: «Арсенал» – уже не тот великий клуб. У них есть история, но и у нас есть своя»

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала».

– В Лиге Европы предстоит матч с «Арсеналом». Встретитесь с самым слабым «Арсеналом» за последние лет двадцать?

– Это как и с матчем сборных Бразилии и России. Заранее результат сложно предсказать. Мы покажем, чего стоим, на поле. Да, «Арсенал» не в той прекрасной форме, что был несколько лет назад. Это уже не тот великий клуб. Но у команды есть традиции, история. Иногда этого хватает для победы. Правда и у ЦСКА есть своя история в еврокубках. Мы хотим провести хороший матч и воспользоваться проблемами, которые сейчас испытывает «Арсенал», удивить соперника.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Арсеналом» пройдет 5 апреля. Ответная встреча состоится 12 апреля.