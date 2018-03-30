Карасев: «Сборной России и нашей судейской бригаде желаю выйти в плей-офф ЧМ. Как минимум!»

Арбитр ФИФА Сергей Карасев поделился ожиданиями от ЧМ.

– На чемпионате Европы-2016 вы отсудили два матча. Теперь планку нужно, по идее, повышать?

– Конечно, очень хочется отсудить матч плей-офф. На Евро-2016 мы работали только на групповом этапе. Теперь хотелось бы сделать шаг вперед. Но, как я уже сказал, все будет зависеть от первой встречи, которую мы хотим получить.

– Кто на чемпионате мира пройдет дальше – судья Карасев или сборная России?

– Я могу пожелать нашим футболистам, как минимум, выйти из группы и попасть в плей-офф. Это как минимум! И нашей судейской бригаде пожелаю того же.

Напомним, что сегодня бригада Карасева попала в список арбитров, которые будут работать на ЧМ.