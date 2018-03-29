Карасев рассказал, что иностранные арбитры восхищены стадионами в России

Арбитр ФИФА Сергей Карасев прокомментировал попадание в список судей ЧМ-2018.

«Что касается того, почему русских судей топ-уровня так мало, то всегда так было — одна русская бригада на большой турнир. На сегодняшний день только мы входим в топ-лист УЕФА. Очень рады, что выступаем на таком высоком уровне. Потому и попали под наблюдение в 2014 году.

Сначала ездил туда как перспективный арбитр, через год попал в топ-список. Только я и мои ассистенты могли рассматриваться от России. Но это касается не только нашей страны, так со всеми. На такие турниры, как чемпионат Европы или мира, организаторы пытаются пригласить бригады из как можно большего количества стран.

Не смотрел ли на меня кто-то косо из-за дела Скрипаля? Никогда не чувствовал на себе косых взглядов. Мы дружим и общаемся с португальцами, поляками, французами. Обсуждали Россию с Антонио Лаосом, Артуром Саурешем, Даниэлем Орсато.

Они недавно судили наши команды в еврокубках и просто восхищены стадионами в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Москве. Единственный минус – очень холодно. В остальном все топ. Я их подбодрил, сказал, что в июне будет тепло», – сказал Карасев.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.