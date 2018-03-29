Монтелла: «У тренера сборной Италии должно быть много седых волос. У Манчини их много»

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла ответил на вопрос о том, может ли он стать главным тренером сборной Италии.

«Нет вероятности, что я стану тренером сборной Италии сейчас, потому что я счастлив в «Севилье». Я не контактировал ни с кем по этому вопросу.

К тому же я считаю, что у главного тренера сборной Италии должно много седых волос. А у меня их немного.

Манчини и Анчелотти? Я видел Роберто несколько раз, у него много седых волос… Думаю, Костакурта знает, кого выбрать. Перед тем как выбирать тренера, Федерация должна определиться с направлением развития.

У Италии много хороших тактиков. Возьмите хотя бы Раньери, у которого много опыта на международном уровне. Он всегда адаптировался к команде, в которой работал», – сказал Монтелла.

Напомним, что новый главный тренер сборной Италии станет известен 20 мая.