Икарди: «Штрафная площадь – это мой дом» 

Нападающий «Интера» Мауро Икарди поделился мнением о своей игре.

«Штрафная площадь – это зона, в которой я чувствую себя счастливее всего, ведь я нападающий и должен забивать голы. Это мой дом.

За последнее время я сильно прибавил. Я чувствую себя спокойнее на поле, чем раньше. Это позволяет сохранять голову свободной от ненужных мыслей и концентрироваться на игре.

Я никогда не перестаю учиться. Мне 25, но я могу достигнуть большего. Всегда прислушиваюсь к советам одноклубников и тренеров», – сказал Икарди.

Напомним, что в матче 29-го тура чемпионата Италии Икарди преодолел отметку в 100 голов за «Интер».