Главные новости дня. Российских болельщиков обвиняют в расизме, экс-врач «Спартака» может сесть в тюрьму

Экс-врач «Спартака» Лю Хуншэн обвиняется в умышленном нанесении вреда здоровью. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

FARE призвала ФИФА расследовать проявления расизма на матче Россия – Франция.

Капелло покинул пост главного тренера «Цзянсу Сунин».

Фарфан вышел на третье место в списке бомбардиров сборной Перу.

Тевес сыграл в футбол в тюрьме, получил травму и выбыл на месяц.

«Лацио» перевел 2 миллиона мошенникам вместо «Фейеноорда».

Сапета требует от «Динамо» более 200 миллионов за досрочное расторжение контракта.

Самедов по окончании карьеры футболиста займется единоборствами.