Фарфан вышел на третье место в списке бомбардиров сборной Перу

Сегодня утром завершился товарищеский матч, в котором сборная Перу одержала победу над командой Исландии. Игра завершилась со счетом 3:1, а проходила она в США.

В составе южноамериканцев забитым голом и результативной передачей отметился нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Для него этот гол стал 24-м за национальную команду в 76-и матчах.

Благодаря этому Фарфан разделил третье место среди лучших бомбардиров в истории команды с Теодоро Фернандесом. Впереди идут Паоло Герреро (32 гола) и Теофило Кубильяс (26).