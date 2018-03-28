Самедов по окончании карьеры футболиста займется единоборствами

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов рассказал, чем займется по окончании карьеры. Футболиста привлекают боевые искусства.

«Я займусь единоборствами. Просто спортсмену после многолетних ежедневных тренировок очень легко потерять форму, закончив карьеру. Идти на беговую дорожку? На тренажеры, качаться? Устаeшь от всего этого.

Я спрашивал себя: какой вид спорта доставлял бы мне удовольствие как любителю — и пришел к выводу, что это единоборства», – сказал игрок.

Самедову 33 года.