«Лацио» перевел 2 миллиона мошенникам вместо «Фейеноорда»

Хакеры украли последние 2 миллиона евро, которые «Лацио» был обязан выплатить «Фейеноорду» за трансфер защитнику Стефана де Врея.

Римляне стали жертвой мошенничества, переведя деньги по реквизитам из электронного письма, написанного якобы голландским клубом.

Сообщается, что «бьянкочелести» сделали перевод, используя предоставленные банковские реквизиты, и только позже узнали, что «Фейеноорд» не получил средства. Кроме того, деньги были бы перенаправлены в руки указанных хакеров, поскольку IBAN (международный номер банковского счета) был изменен.

Тем не менее прокурор, занимающийся расследованием дела, сумел выследить платеж, обнаружив его в одном из голландских банков.

Напомним, Де Врей перешел в «Лацио» из «Фейеноорда» в 2014 году. Сумма сделки составила 7 миллионов евро.