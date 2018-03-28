Обамеянг призывает «Арсенал» приобрести у «Барселоны» Дембеле

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг попросил руководство клуба приобрести у «Барселоны» Усмане Дембеле.

Габонец является большим поклонником таланта француза и полагает, что их дуэт прекрасно проявит себя в АПЛ.

Напомним, Обамеянг и Дембеле вместе выступали за дортмундскую «Боруссию». Также в настоящее время за «канониров» выступает еще один экс-футболиста черно-желтых – полузащитник Генрих Мхитарян.

Дембеле перешел в «Барселону» из «Боруссии» прошлым летом за 105 миллионов евро. Его контракт с син-гранатовыми рассчитан до 2022 года.