Денис Черышев: «Надеюсь, это не последний гол Федора таким командам»

Полузащитник «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев рассказал о важности гола, который был забит форвардом Федором Смоловым в ворота сборной Франции в товарищеском матче.

«Жаль, что не смогли выиграть, хотя очень хотели. Сегодня у команды было больше моментов, но соперники оказались выше классом и наказали нас. Против французских футболистов тяжело двигать мяч на чужой половине поля.

Не думаю, что лично мне было легче из-за того, что некоторые французы играют в Примере. Это футболисты высокого уровня.

Гол Федора Смолова важен для нас. Очень приятно забивать таким командам. Это хорошо подействует на наших нападающих. Надеюсь, это не последний гол Федора таким командам», – сказал после матча футболист.

Товарищеская игра Россия – Франция завершилась со счетом 1:3.