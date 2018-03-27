Заболотный: «На нас со Смоловым лежит большая ответственность. Мы не подведем»

Нападающий сборной России Антон Заболотный прокомментировал исход товарищеского матча против сборной Франции (1:3). Игрок обещает оправдать доверие в будущем.

«Обсуждали с Федором Смоловым в раздевалке, что можем сравнять счeт. К сожалению, пропустили. На последних минутах делали всe, что могли.

Ответственность есть у каждого игрока сборной России, потому что мы отвечаем за страну. Это не давление, а мотивация. На нас с Федей лежит большая ответственность, и мы не подведeм», – сказал игрок.

Сборная России не может победить в пяти играх кряду.

Главные выводы по матчу Россия – Франция