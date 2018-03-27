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  • Заболотный: «На нас со Смоловым лежит большая ответственность. Мы не подведем»

Заболотный: «На нас со Смоловым лежит большая ответственность. Мы не подведем»

27 марта 2018, 22:03
48

Нападающий сборной России Антон Заболотный прокомментировал исход товарищеского матча против сборной Франции (1:3). Игрок обещает оправдать доверие в будущем.

«Обсуждали с Федором Смоловым в раздевалке, что можем сравнять счeт. К сожалению, пропустили. На последних минутах делали всe, что могли.

Ответственность есть у каждого игрока сборной России, потому что мы отвечаем за страну. Это не давление, а мотивация. На нас с Федей лежит большая ответственность, и мы не подведeм», – сказал игрок.

Сборная России не может победить в пяти играх кряду.

Главные выводы по матчу Россия – Франция

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Краснодар Смолов Федор Заболотный Антон
Комментарии (48)
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acer2003
1522177927
Редкостный глупец....
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Федя Кабак
1522178068
Вот честно, лучше бы молчал. И не нужно его сравнивать с Дзюбой, который просто забивает голы. А этот полный НОЛЬ!
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Полная Канистра
1522178932
куры в сарае уже смеются от этого петуха
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Тазит
1522179124
Кто-нибудь знает, что этот чел делает в сборной?
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Татарин за ЦСКА
1522179429
ну вот и сменили вратаря в сборной и посмотрите статистику и поимите кто лучше.Всем привет,кто говорил,что Лунев лучше Акинфеева.А говорил тот,кто в футболе просто дно.Минусуйте мне похеру,просто номер один Игорь,а не Луневы и остальные.Сколько по настоящему опасных моментов отразил Лунев???Кто скажет???Ни кто!!!Потому что их просто нет.Надеюсь на ЧМ сыграет именно Лунев или Габулов,что бы всем угодить и что бы потом было всем и все понятно.
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raritet
1522179621
Если вдуматься , то совсем нерадостная картина получается : сборная огромной страны, которой нет ни конца ни края по факту проиграла людям из колоний ( или у меня уже совсем со зрением к старости проблемы, но я почему-то не разглядел ни одного француза на поле, тренер за его пределами то это не в счет). И что , интересно после очередного провала , когда колониальные люди оказываются более организованными чем цивилизованные люди материка, один из цивилизованных людей вместо того чтобы густо покраснеть и промолчать начинает меня, пожилого болельщика кормить обещаниями. Да. я внучек , чего только уже не слышал и у меня стойкий иммунитет на бла-бла. Но зачем же себя то обманывать.
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zagrizlik
1522179734
Наш футбол пробил очередное дно...если уже заболотного вызывают играть в сборную.
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suhoffmonstro
1522180195
Заболотный - игрок уровня фнл, уже мнит себя главным бомбардиром страны.
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ROSTOV SUPER
1522180581
Пойди сделай очередную наколку на жопе , может она у тебя еще не синяя , и порадуйся за себя безголового !
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insider_retro
1522181629
Большая ответственность - это вам для душевного равновесия!.. Перед вами стоит ЗАДАЧА - ЗАБИВАТЬ!!!! Вот и выполняйте задачу любыми доступными способами и допустимыми частями своих запортаченых тел!:))
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