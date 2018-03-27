Шевченко: «Футболисты должны зарабатывать большие деньги. Они их не портят»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью Football24 рассказал, чем отличается нынешний футбол от того, в который играл он в свое время. Также специалист заявил, что большие деньги не портят игроков.

– Какая самая большая разница между футболом, когда вы играли, и тем, который есть сейчас?

– Она очень большая. Добавились скорости, футболисты стали не то, что более талантливыми, а более универсальными. Они стали более тактически подготовленными. Современный футбол требует от футболистов большего, чем раньше. Необходимы совершенно новые умения.

– Согласны с тем, что когда-то было больше индивидуальностей, а сейчас общий уровень игроков практически одинаковый?

– Да. Раньше был более широкий выбор индивидуальностей и интересных игроков. Но средний уровень был ниже. Сейчас есть Роналду, Месси. Неймар подходит. Все остальные высокого уровня, но ниже этого трио.

– Большие деньги портят футболистов?

– Нет. Футболисты должны зарабатывать большие деньги.

– А молодых футболистов?

– В зависимости от того, в какой стране. В зависимости от общего уровня людей. Все должно быть равноценно. Также важную роль играет воспитание и образование. Если все это есть, то футболист знает, как обращаться с деньгами.