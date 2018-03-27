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  • Шевченко: «Футболисты должны зарабатывать большие деньги. Они их не портят»

Шевченко: «Футболисты должны зарабатывать большие деньги. Они их не портят»

27 марта 2018, 16:15
26

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью Football24 рассказал, чем отличается нынешний футбол от того, в который играл он в свое время. Также специалист заявил, что большие деньги не портят игроков.

– Какая самая большая разница между футболом, когда вы играли, и тем, который есть сейчас?

– Она очень большая. Добавились скорости, футболисты стали не то, что более талантливыми, а более универсальными. Они стали более тактически подготовленными. Современный футбол требует от футболистов большего, чем раньше. Необходимы совершенно новые умения.

– Согласны с тем, что когда-то было больше индивидуальностей, а сейчас общий уровень игроков практически одинаковый?

– Да. Раньше был более широкий выбор индивидуальностей и интересных игроков. Но средний уровень был ниже. Сейчас есть Роналду, Месси. Неймар подходит. Все остальные высокого уровня, но ниже этого трио.

– Большие деньги портят футболистов?

– Нет. Футболисты должны зарабатывать большие деньги.

– А молодых футболистов?

– В зависимости от того, в какой стране. В зависимости от общего уровня людей. Все должно быть равноценно. Также важную роль играет воспитание и образование. Если все это есть, то футболист знает, как обращаться с деньгами.

Источник: Бомбардир.ру
Украина Украина Шевченко Андрей
Комментарии (26)
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Spartak241
1522156762
Хохлы они есть хохлы! А врачи которые людей спасают .....?
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veksus
1522156897
Лучше бы учителям, врачам и фермерам так платили они хоть пользу приносят обществу,чего не сказать о некоторых футболистах
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Старикан
1522157036
Они должны не зарабатывать, а отрабатывать на поле те деньги, которые получают!
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DeutschlandUberAlles
1522157078
Я согласен с Гинтером, а с Шевченко не согласен.
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swot1205
1522157174
за пинание мячика??? понимаю супер звезды, а наши за что получают, просто за то что они есть
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Татарин за ЦСКА
1522157373
У него наверно дети в футболе,поэтому так и говорит
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dugnik1
1522162745
Прогнoзы футбольных матчей -> bets-info.ru
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Полная Канистра
1522163661
но только не у нас - деньги хорошие а игра плохая! . точка.
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aam
1522164708
Ключевое слово ЗАРАБАТЫВАТЬ. А они получают даже просто за то, что сидят на скамейке.
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OfaZavr
1522165269
когда по настоящему зарабатывают и заслуживают тогда да.
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