Венгер: «Эмери должен остаться в «ПСЖ». Клубу нужно стабильное движение вперед»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поддержал своего коллегу по цеху из «ПСЖ» Унаи Эмери.

На фоне разговоров об отставке испанца в конце сезона, французский специалист настаивает, что парижане нуждаются в стабильности, поэтому Эмери должен остаться.

«Я всегда был близок к «ПСЖ», я всегда поддерживал парижан, и, по моему мнению, клуб нуждается в стабильности.

СМИ уже уволили Унаи Эмери, но решение об отставке будет принимать не пресса, а руководство «ПСЖ». Видя это со стороны, считаю, что Эмери очень компетентен, и что «ПСЖ» должен иметь план, основанный на стабильном движении вперед. Поэтому я не думаю, что Эмери должен покинуть команду.

Люди всегда очень быстро принимают решения в спешке. Но когда вы ответственны, это немного другое», – сказал Венгер.