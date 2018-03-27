Аллегри: «ПСЖ»? Меня в Турине все устраивает»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после церемонии награждения приза «Золотая скамья», где он был признан лучшим тренером в Италии, прокомментировал интерес к своей персоне со стороны «ПСЖ».

«Вся оценка тренерской работы зависит от результатов. Когда выигрываешь – ты хороший. Когда проигрываешь – не очень.

«ПСЖ»? У меня контракт с «Ювентусом» до 2020 года. Меня в Турине все устраивает», – сказал Аллегри.

Напомним, итальянец считается одним из основных кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ» и «Арсенала».