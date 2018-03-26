Товарищеский матч. Португалия сыграет с Голландией

В понедельник, 26 марта, состоится очередной товарищеский матч, в котором сборная Португалии будет принимать Голландию. Стоит напомнить, что на предстоящем чемпионате мира-2018 в России примут участие лишь футболисты из Португалии – голландцы не смогли пройти отбор.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Португалия – Голландия. Начало в 21:30 по московскому времени, не пропустите!

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