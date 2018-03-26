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Товарищеский матч. Португалия сыграет с Голландией

26 марта 2018, 20:45
13

В понедельник, 26 марта, состоится очередной товарищеский матч, в котором сборная Португалии будет принимать Голландию. Стоит напомнить, что на предстоящем чемпионате мира-2018 в России примут участие лишь футболисты из Португалии – голландцы не смогли пройти отбор.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Португалия – Голландия. Начало в 21:30 по московскому времени, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Португалия Нидерланды
Комментарии (13)
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Danish Dynamite
1522044298
Лет 10-15 назад это была классика, битва титанов. Сейчас это уже непонятно что, увы...
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СашкаГуров
1522045333
надо посмотреть
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insider_retro
1522046963
Обидно за голландцев, как впрочем и за Италию... Иметь таких игроков и не пройти отбор, а теперь составлять пары спаррингов для более удачливых команд... Не завидная участь...
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Lev Aleks
1522047782
Не пропустите текстовую трансляцию на бомбардире....прекрасная возможность посмотреть около 2 час на разбитый ноут и мяч рядом с ним)))
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volfrik
1522050163
интересный будет матч
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zigbert
1522054754
Сборная Голландии уже не та,но все поправимо.
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Братья Васильевы
1522070719
Промеса там не сломайте.
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insider_retro
1522086901
Португальцы проверят тонус и готовность потолкаться с атлетичной командой... А голландцы в начале большого пути по возвращению на турниры через предстоящие отборы... У обоих свои задачи, но могут и повеселить!:))
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DeStar
1522088242
Принимать ставки в конкурсе на этот матч мы конечно же не будем(с)
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petrucho-spb
1522091931
Чемпионы европы летят 3-0 вот тебе и Россия-Бразилия
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