Бубнов: «Грустно ли мне за сборную России? Уже давно, ведь игры нет»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру сборной России перед стартом чемпионата мира-2018.

Ранее россияне проиграли Бразилии (0:3). 27 марта национальная команда проведет в Санкт-Петербурге товарищеский матч с Францией.

«Грустно ли мне? Уже давно, ведь игры нет. Изменения происходят медленно, прежде всего, естественные, связанные с получением опыта. Очень плохо контролируем мяч, не можем создать давление на соперника. До чемпионата мира ничего не изменится коренным образом, поэтому отталкиваемся от того, что имеем», – сказал Бубнов.

Хватит критиковать сборную России! Это бесполезно