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    Бубнов: «Грустно ли мне за сборную России? Уже давно, ведь игры нет»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру сборной России перед стартом чемпионата мира-2018.

    Ранее россияне проиграли Бразилии (0:3). 27 марта национальная команда проведет в Санкт-Петербурге товарищеский матч с Францией.

    «Грустно ли мне? Уже давно, ведь игры нет. Изменения происходят медленно, прежде всего, естественные, связанные с получением опыта. Очень плохо контролируем мяч, не можем создать давление на соперника. До чемпионата мира ничего не изменится коренным образом, поэтому отталкиваемся от того, что имеем», – сказал Бубнов.

    Хватит критиковать сборную России! Это бесполезно

    Источник: Sportbox.ru

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    24.03.2018 23:39
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +300

      Zeff 26 марта 2018, 11:20

      Конкретно, пожалуйста.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 25 марта 2018, 20:31

      полёт наших ракет тоже непредсказуем и что теперь в футбол не играть прикажите???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 марта 2018, 09:09

      Перегорели наши с бразильцами.К тому же нет у нас лидера.

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 марта 2018, 02:39

      Рыба с головы гниет !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 25 марта 2018, 01:13

      Васю и Леху Березуцких главными ставить!!!

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 марта 2018, 00:09

      P S Семака во главе....

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 25 марта 2018, 00:08

      Налетела грусть,

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 марта 2018, 00:08

      Нехрена грустить, усатого вон - вместо него штаб ветеранов и команду успеть подготовить..... пусть футбольное политбюро из тренеров, ветеранов и других авторитетных спецов займутся делом...

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 25 марта 2018, 00:05

      Гнать Черчесова, возможно, поздно, но хуже от его замены на любого нашего тренера из РФПЛ точно не будет. Однако выгнать Ч. может только тот, кто его поставил - вице-премьер М. Зачем М. выгонять Ч., если ни М. ни Ч. не несут никакой ответственности за результаты сборной ни перед кем?

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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 марта 2018, 23:56

      Гоните Черчесова, пока не поздно.

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