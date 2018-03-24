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  • Кузяев: «Не считаю, что между нашим и бразильским футболом большой разрыв»

Кузяев: «Не считаю, что между нашим и бразильским футболом большой разрыв»

24 марта 2018, 20:01
12

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал итог товарищеского матча против Бразилии (0:3).

Следующую игру россияне проведут 27 марта в Санкт-Петербурге против Франции.

– Как вам показалась игра с Бразилией со стороны?

– Матч получился, болельщиков пришло много. Интересно было посмотреть на Бразилию, в составе которой много игроком мирового класса.

– Не разочаровали они вас?

– Нет, показали мастер-класс.

– Но к перерыву была ничья 0:0.

– Мы хорошо и компактно оборонялись. А во втором тайме появились свободные зоны, разрывы, и бразильцы забили.

– Действительно, настолько велик разрыв между бразильским футболом и нашим?

– Я не считаю, что этот разрыв большой. Все-таки в матчах с Аргентиной и Испанией мы сыграли лучше. Вчера тоже несколько раз хорошо контратаковали, могли забить.

Хватит критиковать сборную России! Это бесполезно

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Россия Бразилия Кузяев Далер
Комментарии (12)
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Опорник84
1521913191
Огромный!
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Axe111
1521913584
Он просто громадный
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ROSTOV SUPER
1521913847
Он как земля и небо , а Аргентина и Испания играли с вами в пол ноги !
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acer2003
1521913886
Думал,Кузяев умнее((
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insider_retro
1521914155
Далер нормальный парняга, просто, пока очевидные вещи не решается в интервью озвучивать...
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Дед Сергей
1521916910
Боюсь нарваться на непонимание, но выскажу свое мнение. Российские футболисты начнут играть в футбол только тогда, когда полностью отменят лимит на легионеров. Не хочется, но другого выбора нет. К сожалению призывы к патриотизму уже не работают - бабло правит всем.
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raritet
1521919784
а я с дивана просто такую пропасть увидел что боялся, что упаду в нее и мне конец и моим надеждам.А уж когда Заболотный исполнил роль 4 защитника Бразилии, то думаю , какая вообще разница за кого играет человек , главное смешно смотриться...
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Asbjorn
1521922058
Да и правда что ли,разницы вообще никакой,не выиграли потому что не повезло наверное
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OfaZavr
1521965155
а счет на табло говорит об обратном да и то что бразильцы не прикладывая сверхусилий обыграли.
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vgarakh
1522050287
Если бы не удачная игра Акинфеева, разрыв бы был неприличный.
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