Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кузяев: «Не считаю, что между нашим и бразильским футболом большой разрыв»

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал итог товарищеского матча против Бразилии (0:3).

    Следующую игру россияне проведут 27 марта в Санкт-Петербурге против Франции.

    – Как вам показалась игра с Бразилией со стороны?

    – Матч получился, болельщиков пришло много. Интересно было посмотреть на Бразилию, в составе которой много игроком мирового класса.

    – Не разочаровали они вас?

    – Нет, показали мастер-класс.

    – Но к перерыву была ничья 0:0.

    – Мы хорошо и компактно оборонялись. А во втором тайме появились свободные зоны, разрывы, и бразильцы забили.

    – Действительно, настолько велик разрыв между бразильским футболом и нашим?

    – Я не считаю, что этот разрыв большой. Все-таки в матчах с Аргентиной и Испанией мы сыграли лучше. Вчера тоже несколько раз хорошо контратаковали, могли забить.

    Хватит критиковать сборную России! Это бесполезно

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.03.2018 20:01
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 марта 2018, 10:44

      Если бы не удачная игра Акинфеева, разрыв бы был неприличный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 марта 2018, 11:05

      а счет на табло говорит об обратном да и то что бразильцы не прикладывая сверхусилий обыграли.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 марта 2018, 23:07

      Да и правда что ли,разницы вообще никакой,не выиграли потому что не повезло наверное

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 24 марта 2018, 22:32

      пока вы так и будете продолжать не видеть разницу то и расти не будете. разницу вы не видите так посмотрите е...т на табло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 24 марта 2018, 22:29

      а я с дивана просто такую пропасть увидел что боялся, что упаду в нее и мне конец и моим надеждам.А уж когда Заболотный исполнил роль 4 защитника Бразилии, то думаю , какая вообще разница за кого играет человек , главное смешно смотриться...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -19

      dugniks1901 24 марта 2018, 22:03

      Прогнозы футбoльных матчей bets-info.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 24 марта 2018, 21:41

      Боюсь нарваться на непонимание, но выскажу свое мнение. Российские футболисты начнут играть в футбол только тогда, когда полностью отменят лимит на легионеров. Не хочется, но другого выбора нет. К сожалению призывы к патриотизму уже не работают - бабло правит всем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 марта 2018, 20:55

      Далер нормальный парняга, просто, пока очевидные вещи не решается в интервью озвучивать...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 марта 2018, 20:51

      Думал,Кузяев умнее((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 24 марта 2018, 20:50

      Он как земля и небо , а Аргентина и Испания играли с вами в пол ноги !

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11