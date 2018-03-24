Кузяев: «Не считаю, что между нашим и бразильским футболом большой разрыв»

Если бы не удачная игра Акинфеева, разрыв бы был неприличный.
Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал итог товарищеского матча против Бразилии (0:3).
Следующую игру россияне проведут 27 марта в Санкт-Петербурге против Франции.
– Как вам показалась игра с Бразилией со стороны?
– Матч получился, болельщиков пришло много. Интересно было посмотреть на Бразилию, в составе которой много игроком мирового класса.
– Не разочаровали они вас?
– Нет, показали мастер-класс.
– Но к перерыву была ничья 0:0.
– Мы хорошо и компактно оборонялись. А во втором тайме появились свободные зоны, разрывы, и бразильцы забили.
– Действительно, настолько велик разрыв между бразильским футболом и нашим?
– Я не считаю, что этот разрыв большой. Все-таки в матчах с Аргентиной и Испанией мы сыграли лучше. Вчера тоже несколько раз хорошо контратаковали, могли забить.
Хватит критиковать сборную России! Это бесполезно