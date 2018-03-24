Кузяев: «Не считаю, что между нашим и бразильским футболом большой разрыв»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал итог товарищеского матча против Бразилии (0:3).

Следующую игру россияне проведут 27 марта в Санкт-Петербурге против Франции.

– Как вам показалась игра с Бразилией со стороны?

– Матч получился, болельщиков пришло много. Интересно было посмотреть на Бразилию, в составе которой много игроком мирового класса.

– Не разочаровали они вас?

– Нет, показали мастер-класс.

– Но к перерыву была ничья 0:0.

– Мы хорошо и компактно оборонялись. А во втором тайме появились свободные зоны, разрывы, и бразильцы забили.

– Действительно, настолько велик разрыв между бразильским футболом и нашим?

– Я не считаю, что этот разрыв большой. Все-таки в матчах с Аргентиной и Испанией мы сыграли лучше. Вчера тоже несколько раз хорошо контратаковали, могли забить.

Хватит критиковать сборную России! Это бесполезно