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Кришито заявил, что точно покинет «Зенит» в конце сезона

23 марта 2018, 00:00
19

Защитник «Зенита» Доменико Кришито подтвердил, что уйдет из петербургской команды по окончании нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что 31-летний футболист хочет вернуться в Италию.

– Вы окончательно решили, что покидаете Петербург по окончании этого сезона?

– Это было очень нелегкое решение, которое мы приняли вместе с семьей. И оно действительно окончательное. Это были семь удивительных и прекрасных лет в «Зените». Но я хочу заверить всех, что до финального для меня свистка в форме сине-бело-голубых я буду продолжать бороться. Потому что именно в этой футболке я пережил самые прекрасные моменты в карьере.

Напомним, что Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. В составе сине-бело-голубых защитник провел 148 матчей, в которых забил 14 голов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико
Комментарии (19)
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DOCTOR PENALTY
1521752834
Кришито в Питере - один из лучших иностранцев. Его будет не хватать.
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insider_retro
1521752871
Один из не многих, кто всегда заряжен, боевит и полезен! Не погряз в скандалах и не создавал проблемы клубу! Его уход - потеря, но он достоин, что бы ему почётно на прощание пожали руку!!!
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Павел Амурский
1521752884
Очень жаль, хороший игрок.
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Zeff
1521753681
Жаль. Заменить его некем.
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alex1951
1521753841
Но в Италии ему придется писать мемуары:Невероятные приключения итальянца в России)))) Ибо достойное место ,в достойном клубе - это большой вопрос..
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woyser
1521759136
Спасибо, тебе Доминико! И удачи на родной земле!
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С-Пб on-line
1521788492
Спасибо Доменико! Удачи!
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petrucho-spb
1521793883
Я считаю,что он себя исчерпал в Зените. Не поспоришь игрок хорошего уровня.И замену сразу не найти.Но последние поведение настораживает.Очень эмоции начал выплёскивать.Поэтому лучше будет если он уйдёт.Но даже не знаю кто будет кэпом,нет у нас таких сейчас по духу как Зырянов или Семак.
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raritet
1521810885
отличный левый защитник, думаю, один из лучших по амплуа в РФПЛ. Не будет его хватать конечно же. Удачи тебе , итальянец.
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Bivaliy67
1521812589
Спасибо Доминико! Жаль, что приходится расставаться. Удачи тебе и твоей семье!
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