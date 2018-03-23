Кришито заявил, что точно покинет «Зенит» в конце сезона

Защитник «Зенита» Доменико Кришито подтвердил, что уйдет из петербургской команды по окончании нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что 31-летний футболист хочет вернуться в Италию.

– Вы окончательно решили, что покидаете Петербург по окончании этого сезона?

– Это было очень нелегкое решение, которое мы приняли вместе с семьей. И оно действительно окончательное. Это были семь удивительных и прекрасных лет в «Зените». Но я хочу заверить всех, что до финального для меня свистка в форме сине-бело-голубых я буду продолжать бороться. Потому что именно в этой футболке я пережил самые прекрасные моменты в карьере.

Напомним, что Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. В составе сине-бело-голубых защитник провел 148 матчей, в которых забил 14 голов.