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    Кришито заявил, что точно покинет «Зенит» в конце сезона

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито подтвердил, что уйдет из петербургской команды по окончании нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что 31-летний футболист хочет вернуться в Италию.

    – Вы окончательно решили, что покидаете Петербург по окончании этого сезона?

    – Это было очень нелегкое решение, которое мы приняли вместе с семьей. И оно действительно окончательное. Это были семь удивительных и прекрасных лет в «Зените». Но я хочу заверить всех, что до финального для меня свистка в форме сине-бело-голубых я буду продолжать бороться. Потому что именно в этой футболке я пережил самые прекрасные моменты в карьере.

    Напомним, что Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. В составе сине-бело-голубых защитник провел 148 матчей, в которых забил 14 голов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.03.2018 00:00
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 23 марта 2018, 16:43

      Спасибо Доминико! Жаль, что приходится расставаться. Удачи тебе и твоей семье!

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      Рейтинг: +4025

      raritet 23 марта 2018, 16:14

      отличный левый защитник, думаю, один из лучших по амплуа в РФПЛ. Не будет его хватать конечно же. Удачи тебе , итальянец.

      1
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 23 марта 2018, 15:41

      Петербуржцы желают ему счастья и долго будут помнить. Своей игрой он память заслужил. Удачи, Доменико!

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      Рейтинг: +11240

      alp 23 марта 2018, 12:57

      Отличный игрок.Жаль что уходит, но селяви

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 23 марта 2018, 11:31

      Я считаю,что он себя исчерпал в Зените. Не поспоришь игрок хорошего уровня.И замену сразу не найти.Но последние поведение настораживает.Очень эмоции начал выплёскивать.Поэтому лучше будет если он уйдёт.Но даже не знаю кто будет кэпом,нет у нас таких сейчас по духу как Зырянов или Семак.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 23 марта 2018, 10:01

      Спасибо Доменико! Удачи!

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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 марта 2018, 09:47

      Надо пожелать Доменико удачи и крепкого здоровья. Суперигрок!

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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 23 марта 2018, 09:39

      Классный игрок, жалко что уходит, удачи ему в Италии

      1
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 23 марта 2018, 09:15

      Уже пятый раз пишут об этом заявлении.

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      Рейтинг: +3282

      woyser 23 марта 2018, 01:52

      Спасибо, тебе Доминико! И удачи на родной земле!

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