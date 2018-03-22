Посол России – Джонсону: «Никто не в праве оскорблять россиян, сравнивая нашу страну с нацистской Германией»

Посол России в Великобритании Александр Яковенко прокомментировал слова главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о необходимости бойкота чемпионата мира. Джонсон сравнил Россию с нацистской Германией.

«Прежде всего, я бы хотел пригласить всех болельщиков в Россию. Они будут в безопасности, все необходимые меры будут приняты. Все уполномоченные лица Великобритании находятся на связи с Россией по вопросам безопасности болельщиков.

Британское правительство в праве принять решение об участии в ЧМ, но никто не в праве оскорблять россиян, сравнивая нашу с страну с нацистской Германией. Россияне победили нацизм, в этой борьбе погибли более 25 миллионов человек», – сказал Яковенко.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.