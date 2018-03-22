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  • Посол России – Джонсону: «Никто не в праве оскорблять россиян, сравнивая нашу страну с нацистской Германией»

Посол России – Джонсону: «Никто не в праве оскорблять россиян, сравнивая нашу страну с нацистской Германией»

22 марта 2018, 19:36
28

Посол России в Великобритании Александр Яковенко прокомментировал слова главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о необходимости бойкота чемпионата мира. Джонсон сравнил Россию с нацистской Германией.

«Прежде всего, я бы хотел пригласить всех болельщиков в Россию. Они будут в безопасности, все необходимые меры будут приняты. Все уполномоченные лица Великобритании находятся на связи с Россией по вопросам безопасности болельщиков.

Британское правительство в праве принять решение об участии в ЧМ, но никто не в праве оскорблять россиян, сравнивая нашу с страну с нацистской Германией. Россияне победили нацизм, в этой борьбе погибли более 25 миллионов человек», – сказал Яковенко.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Источник: Skysports
Чемпионат мира
Комментарии (28)
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upiter622
1521737181
Да гондоны они!Точно знаю,большинство в европе не солидарна с этими **********!
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insider_retro
1521737254
Англичане последние века только и делали, что стравливали Россию и Германию, прилагая все силы к недопущению альянса двух стран... Иначе островным - ж...! Вот и рвут жилы, что бы поднять градус заявлений, вносят бред и шельмование в заявления своих политиков...
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Татарин за ЦСКА
1521737699
краткость-сестра таланта.уважение послу
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giluxa1963
1521737768
даааа англичане так боятся нас что готовы придумывать любые сказки что бы хоть как то себя приободрить
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lordmrv
1521737840
Сколько мы ещё будем оправдываться! Г-н Яковенко, напомните этому ******, что он потомок канибалов-колонизаторов, которые в прямом смысле ели туземцев.
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OfaZavr
1521737971
все верно сказал, но им же все равно ничего не докажешь раз они совесть давно потеряли.
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x-x-x-x-x
1521738046
зачем сравнивать оскарбляя немцев.
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Jackson88
1521739343
нечего даже внимания обращать на больных людей..... достаточно взглянуть на этого джонсона, сразу видно что человек больной....на голову
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zigbert
1521739651
Как этот Джонсон попал в МИД?
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petrucho-spb
1521741114
Во все времена Великовбритания имела зуб на Росиию,хотя бы взять революционное время.Всегда пыталась чужими руками, развязывая 1 мировую войну толкая Германию акупировать Россию и сама преуспевала ,чтобы порвать без того слабую Россию. "Ровно сто лет назад, 6 марта 1918 года, с борта линейного корабля Glory в порту Архангельска высадили 176 британских пехотинцев. Этот день записан в истории, как начало интервенции бывших союзников по Антанте на Русский Север. Чуть позднее к британцам присоединились военнослужащие Франции и США." В Закавказье 12 февраля 1918 года началось наступление турецких войск. Это конечно политика и жаль ,что спорт переодят в этот бред.
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