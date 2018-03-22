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    Посол России – Джонсону: «Никто не в праве оскорблять россиян, сравнивая нашу страну с нацистской Германией»

    Посол России в Великобритании Александр Яковенко прокомментировал слова главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о необходимости бойкота чемпионата мира. Джонсон сравнил Россию с нацистской Германией.

    «Прежде всего, я бы хотел пригласить всех болельщиков в Россию. Они будут в безопасности, все необходимые меры будут приняты. Все уполномоченные лица Великобритании находятся на связи с Россией по вопросам безопасности болельщиков.

    Британское правительство в праве принять решение об участии в ЧМ, но никто не в праве оскорблять россиян, сравнивая нашу с страну с нацистской Германией. Россияне победили нацизм, в этой борьбе погибли более 25 миллионов человек», – сказал Яковенко.

    Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Skysports

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    22.03.2018 19:36
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +34

      Lucky80 22 марта 2018, 23:50

      Да все они пидо ры, кто против РОССИИ!

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 22 марта 2018, 23:05

      да уж... мне так захотелось запердячить пыром в нос этому пегому несуразному ублюдку, что я теперь кушать не могу.....

      3
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      ...
      Рейтинг: +358

      Финт > alp 23 марта 2018, 10:39

      — Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?
      — Дааа! Испытывал! Он мне сам сказал: «такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу…»
      — А вот подсудимый утверждает, что он не был знаком с Папишвили…
      — Слушай, откуда знаком?! Когда тот пошёл туалет, Валико меня спросил: «Ктоооо он такоой этот потерпевший? Куда он пошёёёл?? Я его, говорит, первый раз вижу!»

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      Рейтинг: +53

      navigators 22 марта 2018, 22:55

      Достаточно набрать в любом поисковике фото "сборная Англии на ОИ 1936 года". Строй английских футболистов с руками, вытянутыми в нацистском приветствии, говорит "джентльменам": заткнитесь и уйдите.
      "Джентльмены" Томас Карлейль (считается фактическим прародителем фашизма), Хьюстон Чемберлен ("провидец Третьего рейха", с точки зрения немецких наци), Френсис Гальтон (основоположник евгеники), Карл Пирсон (основатель биометрики) не дадут соврать.
      Ну и слово бесноватому фюреру: "Я восхищаюсь английским народом. В деле колонизации он совершил неслыханное".

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 22 марта 2018, 20:51

      Во все времена Великовбритания имела зуб на Росиию,хотя бы взять революционное время.Всегда пыталась чужими руками, развязывая 1 мировую войну толкая Германию акупировать Россию и сама преуспевала ,чтобы порвать без того слабую Россию.
      "Ровно сто лет назад, 6 марта 1918 года, с борта линейного корабля Glory в порту Архангельска высадили 176 британских пехотинцев. Этот день записан в истории, как начало интервенции бывших союзников по Антанте на Русский Север. Чуть позднее к британцам присоединились военнослужащие Франции и США."
      В Закавказье 12 февраля 1918 года началось наступление турецких войск.
      Это конечно политика и жаль ,что спорт переодят в этот бред.

      6
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > petrucho-spb 22 марта 2018, 21:50

      Да, только интервенция началась чуть раньше... В Октябре 1917 года. И, кстати, в Архангельске англичане высадились по официальному приглашению Советов... :-))) Кому-то там "товарищ" Троцкий был им в помощь... :-)))

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > cska-62 23 марта 2018, 10:14

      Ну там развод чистой монеты.И там не тот масштаб был.А тут со всех сторон спланированная операция.

      0
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      Рейтинг: +715

      Mario84 22 марта 2018, 20:28

      Очень хочется, чтобы всё было как раньше-дружили с Европой, нас уважали, но боялись в аквапарках Турции и Египта) ах да и самое важное, доллар 30 деревянных)

      3
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro > Mario84 23 марта 2018, 00:01

      А чего не 6 деревянных :-)

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      Рейтинг: +715

      Mario84 > suhoffmonstro 23 марта 2018, 00:12

      Я не настолько стар, чтобы это помнить)

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 22 марта 2018, 20:28

      надо было резче ответить этому козлу британскому

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 20:27

      Как этот Джонсон попал в МИД?

      4
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > zigbert 22 марта 2018, 21:48

      видимо через задний проход

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      Рейтинг: +128

      Jackson88 22 марта 2018, 20:22

      нечего даже внимания обращать на больных людей..... достаточно взглянуть на этого джонсона, сразу видно что человек больной....на голову

      4
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Jackson88 22 марта 2018, 20:33

      А причем здесь джонсон?Он наоборот призывает к спокойствию

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Jackson88 22 марта 2018, 21:37

      Сори!не разобрался

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 22 марта 2018, 20:19

      Если не виноваты,то не хрен оправдываться.Пошли они в задницу.Будет приятней видеть сб.Италии.Неужели сами игроки не могут за себя постоять? Вот где сейчас находится фашизм.

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      Рейтинг: +119

      HoHoL 33 22 марта 2018, 20:18

      Сначала они говорили про наших фанатов, теперь про скрипаля и все бойкот..... Потом будут говорить, что у нас холоднее

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