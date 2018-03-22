Орлов: «Конечно, я поддерживаю назначение Семака в «Зенит». Знаю, что «Уфа» готова отпустить его в Санкт-Петербург»

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался в позитивном ключе относительно приглашения на пост главного тренера «Зенита» Сергея Семака, возглавляющего «Уфу».

«Станет ли главным тренером «Зенита» Семак, это вопрос к руководству клуба. В этом есть определенная логика. Он играл за «Зенит», работал в штабе у Спаллетти. Даже тренер сборной брал его к себе в штаб. Он говорит на нескольких языках, способен разговаривать с иностранцами. Поиграл в «ПСЖ». У него богатый опыт. Везде становился чемпионом – в ЦСКА, «Рубине», «Зените». Вдумчивый, хороший парень. Необыкновенный симпатяга. И семья у него замечательная, это тоже много значит. У него уже восемь детей, один ребенок приемный.

Конечно, я поддерживаю его назначение. Почему нет? Надо давать шанс тем, кто прошел систему клуба. Если это произойдет, то это будет как бы пожелание болельщиков. И отношение к клубу будет совсем другое. Я ведь хожу по городу, мониторю ситуацию. Я больше 40 лет делаю передачи про «Зенит», всю жизнь в «Зените», по-настоящему болею за «Зенит». Болею не так: сегодня выиграли – молодцы. А болею с точки зрения перспектив, развития клуба. Вот есть школа «Зенита». Надо, чтобы оттуда приходили игроки в команду. Все-таки такие деньги тратятся на академию, условия великолепные. И есть такой стадион, на него с таким удовольствием ходят семьи с детьми! Стержень для притяжения болельщиков – это победа твоей команды или качество игры. Важен не только результат, но и удовольствие, которое получают зрители при посещении стадиона.

Что касается Семака, то могут быть разные варианты, но он – один из них. Мой хороший знакомый генеральный директор «Уфы» Газизов сказал, что они отпустят Семака, если «Зенит» его захочет. В какой-то степени был риск, но «Уфа» взяла Семака, и сейчас они на шестом месте. «Зенит», напомню, на пятом.

Надо выбрать вектор. У «Зенита» серьезная задача – быть в десятке топ-клубов Европы. Ясно, что не получилось. Был Спаллетти – концептуальный и вдумчивый тренер. А Манчини – он менеджер, собирает игроков. Мы-то хотим, чтобы был тренер-концептуалист, который выстроит всю систему игры. А то собрал ты игроков… Даже если они сильные, они потом разбегутся, и ничего не останется. Должна быть преемственность из молодежи. Тот же Манчини… У него так здорово молодые ребята играли на сборе, но сейчас он никого не подпускает», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.