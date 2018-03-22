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    Орлов: «Конечно, я поддерживаю назначение Семака в «Зенит». Знаю, что «Уфа» готова отпустить его в Санкт-Петербург»

    Телекомментатор Геннадий Орлов высказался в позитивном ключе относительно приглашения на пост главного тренера «Зенита» Сергея Семака, возглавляющего «Уфу».

    «Станет ли главным тренером «Зенита» Семак, это вопрос к руководству клуба. В этом есть определенная логика. Он играл за «Зенит», работал в штабе у Спаллетти. Даже тренер сборной брал его к себе в штаб. Он говорит на нескольких языках, способен разговаривать с иностранцами. Поиграл в «ПСЖ». У него богатый опыт. Везде становился чемпионом – в ЦСКА, «Рубине», «Зените». Вдумчивый, хороший парень. Необыкновенный симпатяга. И семья у него замечательная, это тоже много значит. У него уже восемь детей, один ребенок приемный.

    Конечно, я поддерживаю его назначение. Почему нет? Надо давать шанс тем, кто прошел систему клуба. Если это произойдет, то это будет как бы пожелание болельщиков. И отношение к клубу будет совсем другое. Я ведь хожу по городу, мониторю ситуацию. Я больше 40 лет делаю передачи про «Зенит», всю жизнь в «Зените», по-настоящему болею за «Зенит». Болею не так: сегодня выиграли – молодцы. А болею с точки зрения перспектив, развития клуба. Вот есть школа «Зенита». Надо, чтобы оттуда приходили игроки в команду. Все-таки такие деньги тратятся на академию, условия великолепные. И есть такой стадион, на него с таким удовольствием ходят семьи с детьми! Стержень для притяжения болельщиков – это победа твоей команды или качество игры. Важен не только результат, но и удовольствие, которое получают зрители при посещении стадиона.

    Что касается Семака, то могут быть разные варианты, но он – один из них. Мой хороший знакомый генеральный директор «Уфы» Газизов сказал, что они отпустят Семака, если «Зенит» его захочет. В какой-то степени был риск, но «Уфа» взяла Семака, и сейчас они на шестом месте. «Зенит», напомню, на пятом.

    Надо выбрать вектор. У «Зенита» серьезная задача – быть в десятке топ-клубов Европы. Ясно, что не получилось. Был Спаллетти – концептуальный и вдумчивый тренер. А Манчини – он менеджер, собирает игроков. Мы-то хотим, чтобы был тренер-концептуалист, который выстроит всю систему игры. А то собрал ты игроков… Даже если они сильные, они потом разбегутся, и ничего не останется. Должна быть преемственность из молодежи. Тот же Манчини… У него так здорово молодые ребята играли на сборе, но сейчас он никого не подпускает», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2018 16:24
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 24 марта 2018, 07:00

      Дед дело говорит!!!

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 23 марта 2018, 11:24

      Уфа не готова, у неё просто нету выбора.

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 23 марта 2018, 09:50

      Развал питерского Зенита как раз и начался с лысого тренера,именно при нем пошли конфликты,легионеры в команде стали определять результаты,а питерских ребят стали сначала усаживать на скамейку запасных,а потом убирать из команды!
      А теперь при очередном итальянце выстраивается команда на два состава,один из которых нацелен на еврокубки,а другой на внутренние матчи! Идея с двумя составами правильная,но тогда,когда в команде есть стержневые игроки и яркие лидеры,в противном случае это нездоровая обстановка в команде и всеобщее недовольство типа тренируемся много,а толку чуть! Ну а Богданыч,человек разумный,все понимает и при нынешнем состоянии дел вряд ли поддастся заманчивому предложению !

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 23 марта 2018, 07:27

      красиво было б ,конечно,но зачем Семаку такая ответственность? сразу начнут требовать титулы...в Уфе спокойнее и амбиций меньше...

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      Рейтинг: +1282

      Джой 22 марта 2018, 22:38

      Не стоит Семаку соглашаться.(если поступит предложение)
      Зная наших болельщиков, репутация быстро может испортиться. Чего бы очень не хотелось

      1
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      Рейтинг: +67299

      portero 22 марта 2018, 22:30

      за Семака !
      Удачи Богданычу ! ну , в любом клубе...

      4
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 22 марта 2018, 22:05

      Ну допустим, взяли Семака главным. А если вдруг не справится, не найдёт общий язык с руководством, Вы же первым и напишете, мол, надо было тренера с именем брать, опытного, заграничного...

      1
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 22 марта 2018, 21:50

      Там где большие деньги всегда большие проблемы. Не пожелал бы я, уважаемому Сергею Семаку, сменить Манчини...

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      Рейтинг: +67299

      portero > Нас Много 22 марта 2018, 22:29

      если только дадут время на пару сезонов
      и выгнать лентяев которые не будут играть

      4
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 22 марта 2018, 21:04

      Тут согласен,нарушен дух команды,точнее его практически нетю.Игроки чувствуют ,как к ним относятся как к роботам,а в любом случае подход и общение нужно (гут и пряник)А у Семака всё получится, даже с этими игроками,хотя пару питерцев не помешает!

      -1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 22 марта 2018, 20:24

      согласен дайте ему зарплату Манчини и подвести на британский флаг но команда будет играть в футбол, а не в это......

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