«Манчестер Сити» и «Юнайтед» поведут борьбу за Боатенга

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно поведут борьбу за центрального защитника «Баварии» Джерома Боатенга.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола работал с 29-летним футболистом в мюнхенском клубе и намерен вернуть его в «Сити», за который немец выступал в сезоне-2010/2011.

«Барселона» и «Реал» также называются в числе претендентов на защитника, который оценивается в 57 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Боатенг провел 24 встречи, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами. Его соглашение с «Баварией» действует до 2021 года.