«Манчестер Сити» и «Юнайтед» поведут борьбу за Боатенга

А зачем он все перечисленным клубам? У Барсы есть Пике и Умтити - они железобетонная основа. Тем более Боатенг всего на 2 года младше Пике, Умтити вообще ещё "зелёный" - 24 года. Барса же не будет брать Боатенга на лавку)) Или Умтити садить в запас - это тупость. Нужен ЦЗ на подмену. У Сити своих защитников девать некуда. Вот только недавно взяли Ляпорта. В Реале есть Рамос и Варан. МЮ это вообще отдельная тема сейчас) Да и у них своих защитников хватает.
А главное - нафиг Боатенгу вообще куда уходить?
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно поведут борьбу за центрального защитника «Баварии» Джерома Боатенга.
Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола работал с 29-летним футболистом в мюнхенском клубе и намерен вернуть его в «Сити», за который немец выступал в сезоне-2010/2011.
«Барселона» и «Реал» также называются в числе претендентов на защитника, который оценивается в 57 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Боатенг провел 24 встречи, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами. Его соглашение с «Баварией» действует до 2021 года.