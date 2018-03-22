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    Гилерме: «Ари очень хочет сыграть за Россию»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме верит, что его одноклубник Ари сможет вовремя уладить все вопросы с получением российского гражданства, чтобы претендовать на попадание в состав сборной России на ЧМ-2018.

    – Ари, который тоже может получить паспорт РФ, пригодился бы на чемпионате мира?

    – Ари – классный форвард. Он бы здорово помог сборной, если бы его пригласили. Мой товарищ очень хочет сыграть за Россию, мы общались на эту тему. Но, насколько я понимаю, там не все так просто. Паспорт Ари могут оформить через месяц или еще позже. Но, думаю, этот процесс при желании можно ускорить. Все зависит от позиции футбольного руководства и тренерского штаба, разумеется.

    – Сами не жалеете, что когда-то стали россиянином? Может, сейчас были бы первым номером в сборной Бразилии…

    – Я ни о чем не жалею. Последним бразильским голкипером, чье место в составе считалось неприкосновенным, был Жулио Сезар. Но и сейчас в команде есть талантливые ребята – Алиссон и Эдерсон. За ними будущее, а мне уже 32. Я бы все равно скорее был бы третьим номером. Нет, время, когда Бразилия могла по-настоящему мною заинтересоваться, давно ушло. Я счастлив претендовать на место в сборной России.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.03.2018 11:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 марта 2018, 12:28

      Задача РФС однозначно поставлена, её надо выполнять, поэтому Черчесов точно имеет в виду Ари.

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > DOCTOR PENALTY 22 марта 2018, 13:11

      сто %

      0
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      Рейтинг: +5462

      Дядя Серёжа 22 марта 2018, 12:13

      Езжайте ребята на карнавал в Рио, вам веселее,, а мы как нибудь русскими, да татарами обойдёмся.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 12:13

      100% даже третьим и то не взяли бы, у них талантов кроме им перечисленных хватает.

      1
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 22 марта 2018, 11:55

      Давайте вообще тогда 7 человек в сборную наберем.
      Бред.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 11:41

      Одного желания мало ,тем более еще и нет российского паспорта.

      5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 марта 2018, 11:39

      Нечему не удивлюсь... Ситуация, в силу разных обстоятельств, меняется... На то и тренерский штаб, что бы всё обдумать и принять правильные решения по комплектованию... Желание отдельно взятых игроков хорошо, но надо выполнить задачу...

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