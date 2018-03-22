Гилерме: «Ари очень хочет сыграть за Россию»

Вратарь «Локомотива» Гилерме верит, что его одноклубник Ари сможет вовремя уладить все вопросы с получением российского гражданства, чтобы претендовать на попадание в состав сборной России на ЧМ-2018.

– Ари, который тоже может получить паспорт РФ, пригодился бы на чемпионате мира?

– Ари – классный форвард. Он бы здорово помог сборной, если бы его пригласили. Мой товарищ очень хочет сыграть за Россию, мы общались на эту тему. Но, насколько я понимаю, там не все так просто. Паспорт Ари могут оформить через месяц или еще позже. Но, думаю, этот процесс при желании можно ускорить. Все зависит от позиции футбольного руководства и тренерского штаба, разумеется.

– Сами не жалеете, что когда-то стали россиянином? Может, сейчас были бы первым номером в сборной Бразилии…

– Я ни о чем не жалею. Последним бразильским голкипером, чье место в составе считалось неприкосновенным, был Жулио Сезар. Но и сейчас в команде есть талантливые ребята – Алиссон и Эдерсон. За ними будущее, а мне уже 32. Я бы все равно скорее был бы третьим номером. Нет, время, когда Бразилия могла по-настоящему мною заинтересоваться, давно ушло. Я счастлив претендовать на место в сборной России.