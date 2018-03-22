Дерлей: «Россия выйдет в четвертьфинал ЧМ-2018»

Экс-форвард «Динамо» Дерлей рассчитывает увидеть на предстоящем чемпионате мира-2018 удачное выступление сборной России.

– Знаю, что команда находится в стадии обновления. Этот процесс давно нужно было запустить. Многие игроки выступают за команду уже долгие годы. Хотя Акинфеев до сих пор лучший вратарь страны.

Хорошо, что в полузащите и атаке появились новые лица. Думаю, в этом году Россия должна хорошо выступить, пусть пока она и не показывает блестящих результатов. Товарищеский матч с Бразилией должен придать уверенности игрокам.

– Не думаете, что Россия крупно проиграет?

– Нет, считаю, что матч будет трудным для обеих команд. Все-таки Россия играет дома. Жаль, что она не показала себя на ЧМ-2014. Команда-то была сильная…

– Есть ли у Бразилии слабые места?

– Они есть у любой команды. Так как сборная играет в атакующий футбол, то ее соперники закрываются и, как правило, действуют на контратаках. Это иногда приносит удачу. С потерей Неймара команда немного теряет в атакующей мощи. Думаю, любой футболист, который его заменит, добавит качества в обороне.

– Некоторые футболисты сборной России считают, что Франция сильнее Бразилии.

– В какой-то степени они правы. Бразилия, Германия, Франция, Россия, как хозяйка чемпионата мира, Аргентина и Португалия – те команды, которые должны быть в восьмерке лучших на турнире. Хотя во время ЧМ могут произойти любые сюрпризы.