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Дерлей: «Россия выйдет в четвертьфинал ЧМ-2018»

22 марта 2018, 10:16
15

Экс-форвард «Динамо» Дерлей рассчитывает увидеть на предстоящем чемпионате мира-2018 удачное выступление сборной России.

– Знаю, что команда находится в стадии обновления. Этот процесс давно нужно было запустить. Многие игроки выступают за команду уже долгие годы. Хотя Акинфеев до сих пор лучший вратарь страны.

Хорошо, что в полузащите и атаке появились новые лица. Думаю, в этом году Россия должна хорошо выступить, пусть пока она и не показывает блестящих результатов. Товарищеский матч с Бразилией должен придать уверенности игрокам.

– Не думаете, что Россия крупно проиграет?

– Нет, считаю, что матч будет трудным для обеих команд. Все-таки Россия играет дома. Жаль, что она не показала себя на ЧМ-2014. Команда-то была сильная…

– Есть ли у Бразилии слабые места?

– Они есть у любой команды. Так как сборная играет в атакующий футбол, то ее соперники закрываются и, как правило, действуют на контратаках. Это иногда приносит удачу. С потерей Неймара команда немного теряет в атакующей мощи. Думаю, любой футболист, который его заменит, добавит качества в обороне.

– Некоторые футболисты сборной России считают, что Франция сильнее Бразилии.

– В какой-то степени они правы. Бразилия, Германия, Франция, Россия, как хозяйка чемпионата мира, Аргентина и Португалия – те команды, которые должны быть в восьмерке лучших на турнире. Хотя во время ЧМ могут произойти любые сюрпризы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Бразилия Дерлей
Комментарии (15)
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zra78
1521703225
А мы и поражения не ждём!!!
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Тони Монтана Б
1521704143
Кто им столько платит за такие высказывания? Может мне тоже сказать, что наша сборная выйдет в финал, а мне денюшку переведут))
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anatolich72
1521707094
Хорошо бы.
Ответить
insider_retro
1521707537
По-спортивному - это был бы солидный результат!.. Ждёмссс...
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zigbert
1521707607
Хотелось бы.
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chegevaro
1521708896
Оптимист. Как и вся Россия
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OfaZavr
1521709788
было бы классно, может и вправду удивят нас.
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Антибиотик111
1521709791
Сколько ж вам платят за эти перлы,лицимеры?)
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Danish Dynamite
1521710596
Группа так-то у России простая... если в 1/8 попадется середнячок, то вполне реально на кураже пройти. А вот 1/4 - это действительно потолок, там одни мастодонты останутся.
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77SAM
1521716859
Конечно выйдет.
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