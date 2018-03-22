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    Дерлей: «Россия выйдет в четвертьфинал ЧМ-2018»

    Экс-форвард «Динамо» Дерлей рассчитывает увидеть на предстоящем чемпионате мира-2018 удачное выступление сборной России.

    – Знаю, что команда находится в стадии обновления. Этот процесс давно нужно было запустить. Многие игроки выступают за команду уже долгие годы. Хотя Акинфеев до сих пор лучший вратарь страны.

    Хорошо, что в полузащите и атаке появились новые лица. Думаю, в этом году Россия должна хорошо выступить, пусть пока она и не показывает блестящих результатов. Товарищеский матч с Бразилией должен придать уверенности игрокам.

    – Не думаете, что Россия крупно проиграет?

    – Нет, считаю, что матч будет трудным для обеих команд. Все-таки Россия играет дома. Жаль, что она не показала себя на ЧМ-2014. Команда-то была сильная…

    – Есть ли у Бразилии слабые места?

    – Они есть у любой команды. Так как сборная играет в атакующий футбол, то ее соперники закрываются и, как правило, действуют на контратаках. Это иногда приносит удачу. С потерей Неймара команда немного теряет в атакующей мощи. Думаю, любой футболист, который его заменит, добавит качества в обороне.

    – Некоторые футболисты сборной России считают, что Франция сильнее Бразилии.

    – В какой-то степени они правы. Бразилия, Германия, Франция, Россия, как хозяйка чемпионата мира, Аргентина и Португалия – те команды, которые должны быть в восьмерке лучших на турнире. Хотя во время ЧМ могут произойти любые сюрпризы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.03.2018 10:16
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +459

      77SAM 22 марта 2018, 14:07

      Конечно выйдет.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 22 марта 2018, 12:23

      Группа так-то у России простая... если в 1/8 попадется середнячок, то вполне реально на кураже пройти. А вот 1/4 - это действительно потолок, там одни мастодонты останутся.

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 марта 2018, 12:20

      Хочется верить в это провидение.

      0
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 22 марта 2018, 12:09

      Сколько ж вам платят за эти перлы,лицимеры?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 12:09

      было бы классно, может и вправду удивят нас.

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 марта 2018, 12:06

      ДУрАлей: сборная России в 1/4 финала. Урааа!!!

      0
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 22 марта 2018, 11:54

      Оптимист. Как и вся Россия

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 11:33

      Хотелось бы.

      5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 марта 2018, 11:32

      По-спортивному - это был бы солидный результат!.. Ждёмссс...

      4
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 22 марта 2018, 11:24

      Хорошо бы.

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