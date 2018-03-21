Бразильцы презентовали форму на чемпионат мира в России

Пресс-служба Бразильской конфедерации футбола опубликовала фотографии формы национальной команды на предстоящий чемпионат мира в России.
Домашний комплект выполнен в традиционных цветах – желтая футболка и синие трусы. Гостевой представляет собой синюю футболка и белые шорты.
Напомним, «селесао» в пятницу, 23 марта, проведут товарищеский поединок со сборной России.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.
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Источник: Бомбардир.ру