Семeнов: «Лучше победить Лихтенштейн в официальном матче, чем Бразилию в товарищеском»

Защитник сборной России Андрей Семенов накануне товарищеской встречи с Бразилией заявил, что не думает о большом количестве травм игроков национальной команды, а также подчеркнул, что лучше победить в официальном матче Лихтенштейн, чем обыграть в контрольном поединке «пентакампеонес»

«Кого бы хотел лично обыграть в составе сборной Бразилии? Обращаю больше всего внимания на защитников. Марсело – один из лучших в своем деле. В целом просто обыграть сборную Бразилии было бы достаточно.

Отсутствие Неймара? Это никак не корректирует нашу подготовку к матчу. Помимо него в команде соперника много квалифицированных игроков. Нашей первостепенной задачей на этих сборах было восстановление после тура. Нужно было снять усталость и понять, в каком ключе будем играть с Бразилией. Сегодня у нас состоится теоретическое занятие. Тренер покажет сильные и слабые стороны соперника. За четыре дня тяжело что-то придумать, так что, думаю, тренер сделает все, что нужно.

Не пугают ли травмы нескольких игроков сборной? Если такие мысли будут закрадываться в голову, то ты, наоборот, получишь травму. Поэтому о них никто не думает, собирается отдаваться на 100% и не жалеть себя. Что приятнее – обыграть бразильцев в товарищеском матче или Лихтенштейн в зачете? Официальные матчи важнее», – сказал Семенов.

Матч Россия – Бразилия состоится 23 марта в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 19:00 по московскому времени.