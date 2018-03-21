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  • Семeнов: «Лучше победить Лихтенштейн в официальном матче, чем Бразилию в товарищеском»

Семeнов: «Лучше победить Лихтенштейн в официальном матче, чем Бразилию в товарищеском»

21 марта 2018, 15:11
10

Защитник сборной России Андрей Семенов накануне товарищеской встречи с Бразилией заявил, что не думает о большом количестве травм игроков национальной команды, а также подчеркнул, что лучше победить в официальном матче Лихтенштейн, чем обыграть в контрольном поединке «пентакампеонес»

«Кого бы хотел лично обыграть в составе сборной Бразилии? Обращаю больше всего внимания на защитников. Марсело – один из лучших в своем деле. В целом просто обыграть сборную Бразилии было бы достаточно.

Отсутствие Неймара? Это никак не корректирует нашу подготовку к матчу. Помимо него в команде соперника много квалифицированных игроков. Нашей первостепенной задачей на этих сборах было восстановление после тура. Нужно было снять усталость и понять, в каком ключе будем играть с Бразилией. Сегодня у нас состоится теоретическое занятие. Тренер покажет сильные и слабые стороны соперника. За четыре дня тяжело что-то придумать, так что, думаю, тренер сделает все, что нужно.

Не пугают ли травмы нескольких игроков сборной? Если такие мысли будут закрадываться в голову, то ты, наоборот, получишь травму. Поэтому о них никто не думает, собирается отдаваться на 100% и не жалеть себя. Что приятнее – обыграть бразильцев в товарищеском матче или Лихтенштейн в зачете? Официальные матчи важнее», – сказал Семенов.

Матч Россия – Бразилия состоится 23 марта в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 19:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Бразилия Семенов Андрей
Комментарии (10)
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shinnik
1521634898
"Семёнов, водку будешь? Водку?! Водку… Буду." (с)
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hevbn 28
1521635972
Ну по поводу того, что официальные матчи важнее "товарников" это он выступил как "капитан очевидность", но с другой стороны даже "товарняк" в Бразилии может дать больше с футбольной точки зрения , чем самый что ни на есть официальный матч с Лихтенштейном, потому что расти ,как футболист (команда) можно только в противоборстве с сильнейшими, но у нас к сожалению это мало кто понимает, поэтому и не едут играть в топ чемпионаты где действительно можно расти профессионально , играя даже за середнячков.
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Боцман59rus
1521636072
из цикла - лучше переесть, чем недоспать ,,
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subbotaspartak
1521637400
Лучше победить...
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Garrincha58
1521641737
вам и Лихтенштейн скоро ж-пу драть будет или уже в штаны нас-рали
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vladimir-7
1521642363
Победить Бразилию в любом матче- мечта любой команды. У сборной России с тренеришкой С.Черчесовым и мечты такой нет и не может быть.
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absent32
1521644147
а еще лучше проиграть бразильцам в товарищеском матче, чем лихтенштейну в официальном)))
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Чикомас
1521645277
Скоро и Лихтенштейн будет для вас серьезным соперником...
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OfaZavr
1521647494
а идеально было бы всегда и всех))
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zigbert
1521651962
Интересный будет поединок.Каково состояние нашей сборной и ее уровень на фоне сборной Бразилии? Все это мы увидим 23марта. А нашим удачи.
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