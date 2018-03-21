Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семeнов: «Лучше победить Лихтенштейн в официальном матче, чем Бразилию в товарищеском»

    Защитник сборной России Андрей Семенов накануне товарищеской встречи с Бразилией заявил, что не думает о большом количестве травм игроков национальной команды, а также подчеркнул, что лучше победить в официальном матче Лихтенштейн, чем обыграть в контрольном поединке «пентакампеонес»

    «Кого бы хотел лично обыграть в составе сборной Бразилии? Обращаю больше всего внимания на защитников. Марсело – один из лучших в своем деле. В целом просто обыграть сборную Бразилии было бы достаточно.

    Отсутствие Неймара? Это никак не корректирует нашу подготовку к матчу. Помимо него в команде соперника много квалифицированных игроков. Нашей первостепенной задачей на этих сборах было восстановление после тура. Нужно было снять усталость и понять, в каком ключе будем играть с Бразилией. Сегодня у нас состоится теоретическое занятие. Тренер покажет сильные и слабые стороны соперника. За четыре дня тяжело что-то придумать, так что, думаю, тренер сделает все, что нужно.

    Не пугают ли травмы нескольких игроков сборной? Если такие мысли будут закрадываться в голову, то ты, наоборот, получишь травму. Поэтому о них никто не думает, собирается отдаваться на 100% и не жалеть себя. Что приятнее – обыграть бразильцев в товарищеском матче или Лихтенштейн в зачете? Официальные матчи важнее», – сказал Семенов.

    Матч Россия – Бразилия состоится 23 марта в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.03.2018 15:11
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 20:06

      Интересный будет поединок.Каково состояние нашей сборной и ее уровень на фоне сборной Бразилии? Все это мы увидим 23марта. А нашим удачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 18:51

      а идеально было бы всегда и всех))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 марта 2018, 18:14

      Скоро и Лихтенштейн будет для вас серьезным соперником...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 21 марта 2018, 17:55

      а еще лучше проиграть бразильцам в товарищеском матче, чем лихтенштейну в официальном)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 марта 2018, 17:26

      Победить Бразилию в любом матче- мечта любой команды. У сборной России
      с тренеришкой С.Черчесовым и мечты такой нет и не может быть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 марта 2018, 17:15

      вам и Лихтенштейн скоро ж-пу драть будет или уже в штаны нас-рали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 21 марта 2018, 16:03

      Лучше победить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 21 марта 2018, 15:41

      из цикла - лучше переесть, чем недоспать ,,

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 21 марта 2018, 15:39

      Ну по поводу того, что официальные матчи важнее "товарников" это он выступил как "капитан очевидность", но с другой стороны даже "товарняк" в Бразилии может дать больше с футбольной точки зрения , чем самый что ни на есть официальный матч с Лихтенштейном, потому что расти ,как футболист (команда) можно только в противоборстве с сильнейшими, но у нас к сожалению это мало кто понимает, поэтому и не едут играть в топ чемпионаты где действительно можно расти профессионально , играя даже за середнячков.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 марта 2018, 15:21





      "Семёнов, водку будешь?
      Водку?! Водку… Буду."
      (с)

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11