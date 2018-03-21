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    Безуглов: «С сентября футболисты РФПЛ сдали около 500 допинг-проб. Они проверены настолько, что дальше некуда»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что медленное прохождение игроками команды допинг-контроля было вызвано наличием всего одного допинг-офицера.

    Сегодня у российских футболистов были в очередной раз взяты анализы для проверки на запрещенные вещества. Из-за затянувшейся процедуры тренировка сборной началась почти на час позже.

    «Часть команды была разбужена в 6:30 утра стуками в дверь. Это был инспектор допинг-контроля, он был один. 10 футболистов забрали на допинг-контроль крови и мочи. Учитывая, что инспектор был только один, процедура затянулась более чем на пять часов. Обычно их приезжает двое-трое и все проходит гораздо быстрее. Тренировку задержали на полтора часа. Сильно ли повлияло это на сегодняшнее расписание? Сборная – такой же организм, как любая другая организация. Конечно повлияло. Придется отменить какие-то процедуры: восстановительные, лечебные и другие.

    С сентября прошлого года футболисты, играющие в РФПЛ, сдали около 500 проб. Сегодня к ним добавилось еще 20. Все эти футболисты входят в расширенный список сборной, так что все они уже сдавали по 10-12 проб. Они проверены настолько, что дальше некуда. Кто конкретно сегодня сдавал? Можно назвать любого из сборной России. Они тестируются на одинаковых условиях, не надо искать подводные камни.

    Проблема задержки тестирования чисто организационная со стороны инспектора допинг-контроля. Вопрос о том, кто направил его к нам в количестве всего одной штуки, риторический. Гранат должен приехать с минуты на минуту. Сборная проведет тренировку без Кудряшова и Габулова, которые не успели сдать анализы. Инспектор отказал нам в том, чтобы шапероны сопроводили наших игроков на тренировку, хотя обычно так делается. Они будут тренироваться в Новогорске в условиях нашей базы», – сказал Безуглов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.03.2018 14:23
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 19:47

      Видимо настало время взять контроль за этой неуправляемой комиссией.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 21 марта 2018, 15:20

      Испектор видно не может определить,что за жидкость в организме наших футболистов!
      Дам подсказку-тормозная жидкость!)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > upiter622 21 марта 2018, 15:39

      Шутка удалась,Браво.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 21 марта 2018, 15:13

      ЦРУ не может разобраться в российском ДНК, а Трамп со всем составом ВАДА не могут напиться русской мочи. И когда-же вы уже захлебнётесь?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 марта 2018, 15:12

      Это злопыхатели собирают на память наше футбольное достояние из пота и анализов крови и мочи!:))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 21 марта 2018, 15:11

      Для восстановления нужно пить церковное вино под названием Кагор.

      2
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 21 марта 2018, 14:35

      Щас как с Олимпиадой будет-до игр не допустят.

      -1
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