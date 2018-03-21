Безуглов: «С сентября футболисты РФПЛ сдали около 500 допинг-проб. Они проверены настолько, что дальше некуда»

Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что медленное прохождение игроками команды допинг-контроля было вызвано наличием всего одного допинг-офицера.

Сегодня у российских футболистов были в очередной раз взяты анализы для проверки на запрещенные вещества. Из-за затянувшейся процедуры тренировка сборной началась почти на час позже.

«Часть команды была разбужена в 6:30 утра стуками в дверь. Это был инспектор допинг-контроля, он был один. 10 футболистов забрали на допинг-контроль крови и мочи. Учитывая, что инспектор был только один, процедура затянулась более чем на пять часов. Обычно их приезжает двое-трое и все проходит гораздо быстрее. Тренировку задержали на полтора часа. Сильно ли повлияло это на сегодняшнее расписание? Сборная – такой же организм, как любая другая организация. Конечно повлияло. Придется отменить какие-то процедуры: восстановительные, лечебные и другие.

С сентября прошлого года футболисты, играющие в РФПЛ, сдали около 500 проб. Сегодня к ним добавилось еще 20. Все эти футболисты входят в расширенный список сборной, так что все они уже сдавали по 10-12 проб. Они проверены настолько, что дальше некуда. Кто конкретно сегодня сдавал? Можно назвать любого из сборной России. Они тестируются на одинаковых условиях, не надо искать подводные камни.

Проблема задержки тестирования чисто организационная со стороны инспектора допинг-контроля. Вопрос о том, кто направил его к нам в количестве всего одной штуки, риторический. Гранат должен приехать с минуты на минуту. Сборная проведет тренировку без Кудряшова и Габулова, которые не успели сдать анализы. Инспектор отказал нам в том, чтобы шапероны сопроводили наших игроков на тренировку, хотя обычно так делается. Они будут тренироваться в Новогорске в условиях нашей базы», – сказал Безуглов.