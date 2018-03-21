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  • Безуглов: «С сентября футболисты РФПЛ сдали около 500 допинг-проб. Они проверены настолько, что дальше некуда»

Безуглов: «С сентября футболисты РФПЛ сдали около 500 допинг-проб. Они проверены настолько, что дальше некуда»

21 марта 2018, 14:23
7

Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что медленное прохождение игроками команды допинг-контроля было вызвано наличием всего одного допинг-офицера.

Сегодня у российских футболистов были в очередной раз взяты анализы для проверки на запрещенные вещества. Из-за затянувшейся процедуры тренировка сборной началась почти на час позже.

«Часть команды была разбужена в 6:30 утра стуками в дверь. Это был инспектор допинг-контроля, он был один. 10 футболистов забрали на допинг-контроль крови и мочи. Учитывая, что инспектор был только один, процедура затянулась более чем на пять часов. Обычно их приезжает двое-трое и все проходит гораздо быстрее. Тренировку задержали на полтора часа. Сильно ли повлияло это на сегодняшнее расписание? Сборная – такой же организм, как любая другая организация. Конечно повлияло. Придется отменить какие-то процедуры: восстановительные, лечебные и другие.

С сентября прошлого года футболисты, играющие в РФПЛ, сдали около 500 проб. Сегодня к ним добавилось еще 20. Все эти футболисты входят в расширенный список сборной, так что все они уже сдавали по 10-12 проб. Они проверены настолько, что дальше некуда. Кто конкретно сегодня сдавал? Можно назвать любого из сборной России. Они тестируются на одинаковых условиях, не надо искать подводные камни.

Проблема задержки тестирования чисто организационная со стороны инспектора допинг-контроля. Вопрос о том, кто направил его к нам в количестве всего одной штуки, риторический. Гранат должен приехать с минуты на минуту. Сборная проведет тренировку без Кудряшова и Габулова, которые не успели сдать анализы. Инспектор отказал нам в том, чтобы шапероны сопроводили наших игроков на тренировку, хотя обычно так делается. Они будут тренироваться в Новогорске в условиях нашей базы», – сказал Безуглов.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Безуглов Эдуард
Комментарии (7)
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Dimon 007
1521632102
Щас как с Олимпиадой будет-до игр не допустят.
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ОЛЕГ К.
1521634291
Для восстановления нужно пить церковное вино под названием Кагор.
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insider_retro
1521634320
Это злопыхатели собирают на память наше футбольное достояние из пота и анализов крови и мочи!:))
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woyser
1521634427
ЦРУ не может разобраться в российском ДНК, а Трамп со всем составом ВАДА не могут напиться русской мочи. И когда-же вы уже захлебнётесь?
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upiter622
1521634831
Испектор видно не может определить,что за жидкость в организме наших футболистов! Дам подсказку-тормозная жидкость!)))
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zigbert
1521650824
Видимо настало время взять контроль за этой неуправляемой комиссией.
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