Дуглас Коста: «Отсутствие Неймара? Пусть себя проявят другие футболисты»

Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста пообещал зацепиться за шанс оказаться в составе сборной Бразилии на предстоящем в России чемпионате мира-2018.

Товарищеский матч Россия – Бразилия состоится в пятницу, 23 марта.

– Вы несколько матчей пропустили из-за травм. Какие сейчас ожидания?

– Надеюсь, что все пройдет успешно. Главное, продолжать быть успешным в клубе, тогда и в сборную будут вызывать. Что я и делаю в «Ювентусе».

– Что скажете о конкуренции? В стартовый состав попасть непросто.

– Тите очень важно, что он видит на тренировках. Это главное. Любой футболист должен цепляться за шанс так, будто он последний.

– Как думаете, сыграете с Россией в стартовом составе?

– Главное, быть в числе вызванных игроков, быть с командой, которая невероятно сильна. Но, конечно, я хочу играть!

– Как повлияет на команду отсутствие Неймара?

– Неймар – важный игрок для нашей команды. Но не думаю, что его отсутствие повлияет именно на подготовку. Пусть себя проявят другие футболисты.