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    Дуглас Коста: «Отсутствие Неймара? Пусть себя проявят другие футболисты»

    Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста пообещал зацепиться за шанс оказаться в составе сборной Бразилии на предстоящем в России чемпионате мира-2018.

    Товарищеский матч Россия – Бразилия состоится в пятницу, 23 марта.

    – Вы несколько матчей пропустили из-за травм. Какие сейчас ожидания?

    – Надеюсь, что все пройдет успешно. Главное, продолжать быть успешным в клубе, тогда и в сборную будут вызывать. Что я и делаю в «Ювентусе».

    – Что скажете о конкуренции? В стартовый состав попасть непросто.

    – Тите очень важно, что он видит на тренировках. Это главное. Любой футболист должен цепляться за шанс так, будто он последний.

    – Как думаете, сыграете с Россией в стартовом составе?

    – Главное, быть в числе вызванных игроков, быть с командой, которая невероятно сильна. Но, конечно, я хочу играть!

    – Как повлияет на команду отсутствие Неймара?

    – Неймар – важный игрок для нашей команды. Но не думаю, что его отсутствие повлияет именно на подготовку. Пусть себя проявят другие футболисты.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.03.2018 10:31
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