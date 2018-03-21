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    Хави: «Желающий стать футболистом Болт никогда не будет играть важной роли на поле»

    Бывший игрок сборной Испании Хави прокомментировал желание экс-бегуна, многократного мирового рекордсмена Усэйна Болта стать футболистом.

    «Решающую роль в футболе играет талант. То есть умение играть головой, а не только ногами. Болт – выдающий спортсмен, мне он нравится. Однако на футбольном поле он никогда не будет играть важную роль», – считает Хави.

    Болту 31 год.

    Источник: Goal.com

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    21.03.2018 01:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 21 марта 2018, 12:56

      Не знаю,кто такой был Хави,потому что не интересуюсь тонкостями футбола вообще и зарубежного,в частности..

      Но,если сделать опрос,то Болта знает больше народа, чем Хави, уверен в этом..

      Так что эти слова Хави- обычная ревность...

      А из Болта в его возрасте,конечно Месси не вылепишь, но для второй лиги пойдёт..

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 марта 2018, 12:18

      Хави прав, хотя и без него всем это очевидно. Тут другая фишка - Болт и не собирался становиться футболистом, он всех разводит, чтобы на пиаре деньжат срубить, подольше быть известным, т.к. в лёгкой атлетике его карьера подошла к концу, староват уже он для этого. Он делал вбросы об МЮ и Боруссии, а на практике подписал соглашение на один товарищеский матч с командой чемпионата ЮАР. Лол. С этого момента всё стало кристально чисто.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 12:03

      Рожденный ползать летать не может.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 10:37

      все верно, я так сразу и говорил что быстро бегать это еще не все.

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