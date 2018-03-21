Хави: «Желающий стать футболистом Болт никогда не будет играть важной роли на поле»

Бывший игрок сборной Испании Хави прокомментировал желание экс-бегуна, многократного мирового рекордсмена Усэйна Болта стать футболистом.
«Решающую роль в футболе играет талант. То есть умение играть головой, а не только ногами. Болт – выдающий спортсмен, мне он нравится. Однако на футбольном поле он никогда не будет играть важную роль», – считает Хави.
Болту 31 год.
Источник: Goal.com
Но,если сделать опрос,то Болта знает больше народа, чем Хави, уверен в этом..
Так что эти слова Хави- обычная ревность...
А из Болта в его возрасте,конечно Месси не вылепишь, но для второй лиги пойдёт..