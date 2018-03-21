Хави: «Желающий стать футболистом Болт никогда не будет играть важной роли на поле»

Бывший игрок сборной Испании Хави прокомментировал желание экс-бегуна, многократного мирового рекордсмена Усэйна Болта стать футболистом.

«Решающую роль в футболе играет талант. То есть умение играть головой, а не только ногами. Болт – выдающий спортсмен, мне он нравится. Однако на футбольном поле он никогда не будет играть важную роль», – считает Хави.

Болту 31 год.