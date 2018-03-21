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  • Хави: «Желающий стать футболистом Болт никогда не будет играть важной роли на поле»

Хави: «Желающий стать футболистом Болт никогда не будет играть важной роли на поле»

21 марта 2018, 01:47
4

Бывший игрок сборной Испании Хави прокомментировал желание экс-бегуна, многократного мирового рекордсмена Усэйна Болта стать футболистом.

«Решающую роль в футболе играет талант. То есть умение играть головой, а не только ногами. Болт – выдающий спортсмен, мне он нравится. Однако на футбольном поле он никогда не будет играть важную роль», – считает Хави.

Болту 31 год.

Источник: Goal.com
Весь мир Хави
Комментарии (4)
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OfaZavr
1521617859
все верно, я так сразу и говорил что быстро бегать это еще не все.
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zigbert
1521622989
Рожденный ползать летать не может.
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Cules2013
1521623912
Хави прав, хотя и без него всем это очевидно. Тут другая фишка - Болт и не собирался становиться футболистом, он всех разводит, чтобы на пиаре деньжат срубить, подольше быть известным, т.к. в лёгкой атлетике его карьера подошла к концу, староват уже он для этого. Он делал вбросы об МЮ и Боруссии, а на практике подписал соглашение на один товарищеский матч с командой чемпионата ЮАР. Лол. С этого момента всё стало кристально чисто.
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семёнычев
1521626201
Не знаю,кто такой был Хави,потому что не интересуюсь тонкостями футбола вообще и зарубежного,в частности..
Но,если сделать опрос,то Болта знает больше народа, чем Хави, уверен в этом..
Так что эти слова Хави- обычная ревность...
А из Болта в его возрасте,конечно Месси не вылепишь, но для второй лиги пойдёт..
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