Глеб: «Перед финалом ЛЧ-2005/06 Венгер нам просто включил телевизор, а там по озеру плавали лебеди»

Бывший полузащитник английского «Арсенала» Александр Глеб рассказал о самой необычной тренерской установке в своей карьере. Игрок вспомнил Арсена Венгера.

«Это, наверное, в 2006 году было, перед финалом Лиги чемпионов. Пришли на установку, сели. Венгер, ничего не говоря, включил телевизор, а там картинка с озером, по которому плавают лебеди. Сотни, если не тысячи.

В какой-то момент их всех пугает шум, после чего птицы начинают хлопать крыльями и синхронно набирать высоту. Буквально взлетают сплошным белым полотном в едином порыве. Мы сперва смеялись, а потом притихли, потому что картина на самом деле произвела впечатление…

Арсен после этого говорит: «Сегодня вы должны, как эти лебеди, работая вместе, синхронно, добиться успеха». Парни согласно закивали – реально тронуло и мотивировало», – рассказал белорус.

Глеб выступал за «пушкарей» с 2005 по 2008 годы (89 игр в АПЛ, семь голов).