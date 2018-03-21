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    Глеб: «Перед финалом ЛЧ-2005/06 Венгер нам просто включил телевизор, а там по озеру плавали лебеди»

    Бывший полузащитник английского «Арсенала» Александр Глеб рассказал о самой необычной тренерской установке в своей карьере. Игрок вспомнил Арсена Венгера.

    «Это, наверное, в 2006 году было, перед финалом Лиги чемпионов. Пришли на установку, сели. Венгер, ничего не говоря, включил телевизор, а там картинка с озером, по которому плавают лебеди. Сотни, если не тысячи.

    В какой-то момент их всех пугает шум, после чего птицы начинают хлопать крыльями и синхронно набирать высоту. Буквально взлетают сплошным белым полотном в едином порыве. Мы сперва смеялись, а потом притихли, потому что картина на самом деле произвела впечатление…

    Арсен после этого говорит: «Сегодня вы должны, как эти лебеди, работая вместе, синхронно, добиться успеха». Парни согласно закивали – реально тронуло и мотивировало», – рассказал белорус.

    Глеб выступал за «пушкарей» с 2005 по 2008 годы (89 игр в АПЛ, семь голов).

    Источник: Pressball

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    21.03.2018 01:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 26 марта 2018, 23:23

      Арсенал времен Анри врятли мы на своем веку когда увидим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 21 марта 2018, 05:11

      А ведь так близки были.
      В меньшинстве держались до 75 (вроде??) минуты, вели 1-0...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 21 марта 2018, 03:12

      "Любовь и голуби" надо было включить, точно бы победили!

      0
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 21 марта 2018, 02:17

      А успех так и не пришёл)

      -1
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