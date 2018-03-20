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    Слуцкий: «В сборной России было нормой чувствовать себя идиотом»

    Бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Халла» Леонид Слуцкий в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказал, что на определенном этапе чувствовал себя идиотом при изучении английского языка.

    Также специалист отметил, что подобное ощущение возникало у него и в национальной команде.

    – Изучать язык на каком-то этапе было очень сложно. Считаешь себя идиотом и думаешь: «Ну что ж такое-то?.. Сколько еще можно?»

    – Думаю, у Вас и в сборной было такое чувство.

    – В сборной России это вообще обыденность.

    Напомним, Слуцкий возглавлял сборную России с 7 августа 2015 по 30 июня 2016 года. Тренер вывел команду на чемпионат Европы-2016, однако занял там с ней последнее место в группе с Англией, Словакией и Уэльсом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2018 15:46
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 20 марта 2018, 21:05

      у викторыча хорошее чувство юмора))
      учитывая, что он не хотел в это дерьмо влазить,то он умный человек . и поэтому вляпавшись, естественно, чувствовал себя идиотом)))

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 20 марта 2018, 20:36

      Надеюсь честно сказал)

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 марта 2018, 18:50

      весьма откровенно сказанул)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 20 марта 2018, 18:46

      у идиота все вокруг идиоты

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 марта 2018, 18:05

      идиот собирает команду идиотов, тренера идиота и .... понеслась. А может это просто весеннее обострение уже началось у слабеньких? Костяк еще держится, таких ляпов не вещает...

      -1
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      Рейтинг: +365

      BykAs 20 марта 2018, 17:54

      Пускай капризен успех, Он выбирает из тех, Кто может первым посмеяться над собой!

      3
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      Рейтинг: +17838

      ilichkadr > BykAs 20 марта 2018, 18:16

      Похоже Лёня проснулся и запел..........

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 20 марта 2018, 17:33

      По нему и так всё видно...
      идиот он и в Англии идиот и в Голландии.

      -1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 20 марта 2018, 17:23

      Лёня, не превращайся в Червиченко. Уважай себя...

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 17:05

      Вот это не совсем понятно.

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 20 марта 2018, 16:59

      Ну вы даете, товарищи. Юмористическая программа, два человека с прекрасным чувством юмора. А вы тут начал "признался, что идиот". Еще бы за официальную позицию сценку в КВН принялся, где Слуцкий говорит "куда я полез".

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