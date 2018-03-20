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  • Слуцкий: «В сборной России было нормой чувствовать себя идиотом»

Слуцкий: «В сборной России было нормой чувствовать себя идиотом»

20 марта 2018, 15:46
21

Бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Халла» Леонид Слуцкий в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказал, что на определенном этапе чувствовал себя идиотом при изучении английского языка.

Также специалист отметил, что подобное ощущение возникало у него и в национальной команде.

– Изучать язык на каком-то этапе было очень сложно. Считаешь себя идиотом и думаешь: «Ну что ж такое-то?.. Сколько еще можно?»

– Думаю, у Вас и в сборной было такое чувство.

– В сборной России это вообще обыденность.

Напомним, Слуцкий возглавлял сборную России с 7 августа 2015 по 30 июня 2016 года. Тренер вывел команду на чемпионат Европы-2016, однако занял там с ней последнее место в группе с Англией, Словакией и Уэльсом.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (21)
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Spartak Piter
1521550064
И не только там))
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Томь вперёд
1521550434
Уже не стесняясь, в прямую! Красавчик!
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Svoysvoemubrat
1521550848
Судя по выборам, у нас в стране это обыбенность.
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СШГЭС
1521551103
Леня, как всегда, с юморком.
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insider_retro
1521553058
Пожалуй, надо поаккуратней готовить свои выступления и интервью... Такие огрехи в интервью на Западе могут стать губительными...
Ответить
bset
1521554345
Ну вы даете, товарищи. Юмористическая программа, два человека с прекрасным чувством юмора. А вы тут начал "признался, что идиот". Еще бы за официальную позицию сценку в КВН принялся, где Слуцкий говорит "куда я полез".
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zigbert
1521554753
Вот это не совсем понятно.
Ответить
Dimon 007
1521556390
По нему и так всё видно... идиот он и в Англии идиот и в Голландии.
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BykAs
1521557667
Пускай капризен успех, Он выбирает из тех, Кто может первым посмеяться над собой!
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OfaZavr
1521561005
весьма откровенно сказанул)
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