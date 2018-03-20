Слуцкий: «В сборной России было нормой чувствовать себя идиотом»

Бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Халла» Леонид Слуцкий в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказал, что на определенном этапе чувствовал себя идиотом при изучении английского языка.

Также специалист отметил, что подобное ощущение возникало у него и в национальной команде.

– Изучать язык на каком-то этапе было очень сложно. Считаешь себя идиотом и думаешь: «Ну что ж такое-то?.. Сколько еще можно?»

– Думаю, у Вас и в сборной было такое чувство.

– В сборной России это вообще обыденность.

Напомним, Слуцкий возглавлял сборную России с 7 августа 2015 по 30 июня 2016 года. Тренер вывел команду на чемпионат Европы-2016, однако занял там с ней последнее место в группе с Англией, Словакией и Уэльсом.