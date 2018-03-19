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    Ловчев: «Краснодар» – никак не чемпионская команда»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил шансы «Краснодара» на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

    На данный момент краснодарский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на девять очков.

    «Краснодар» – команда, способная бороться за пятое – максимум третье места. По своему нынешнему составу за чемпионство «Краснодар» бороться не в состоянии. Чемпионские команды – «Локомотив», ЦСКА, «Зенит», «Спартак», но никак не «Краснодар», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.03.2018 23:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 20 марта 2018, 18:20

      Не понятно что происходит с командой...Может вслед за Магнитом и ФК Краснодар ??

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 20 марта 2018, 13:37

      В начале чемпионата на Локомотив никто не ставил, а сейчас чемпионская команда, чемпионский состав ... . Тренер у Краснодара не чемпионский, а так все в порядке.

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > Argon 21 марта 2018, 07:59

      На сто согласен

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 марта 2018, 13:12

      И даже не лигоевропейская.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > gosproektikabinet 20 марта 2018, 14:14

      Для особо одарённых: про КРАСНОДАР!

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      Рейтинг: +300

      Zeff > gosproektikabinet 20 марта 2018, 23:06

      А Вы, собственно кто такой?

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      Рейтинг: +300

      Zeff > gosproektikabinet 21 марта 2018, 14:56

      А, да ты из малолеток.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 марта 2018, 12:58

      Может хоть после этих слов от Шалимова отстанут, поймут, что у Краснодара не суперсостав.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > gosproektikabinet 20 марта 2018, 14:17

      Он до Краснодара баб тренировал?

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      Рейтинг: +300

      Zeff > gosproektikabinet 20 марта 2018, 23:08

      Совсем больной, что ли?

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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 20 марта 2018, 12:57

      Обидно, но .... объективно. У команды нет куража и чемпионского духа.

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