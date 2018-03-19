Ловчев: «Краснодар» – никак не чемпионская команда»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил шансы «Краснодара» на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

На данный момент краснодарский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на девять очков.

«Краснодар» – команда, способная бороться за пятое – максимум третье места. По своему нынешнему составу за чемпионство «Краснодар» бороться не в состоянии. Чемпионские команды – «Локомотив», ЦСКА, «Зенит», «Спартак», но никак не «Краснодар», – сказал Ловчев.