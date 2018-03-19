Дзагоев не тренируется в общей группе сборной России

Сегодня на стадионе «Арена-Химки» проходит тренировка сборной России, которая готовится к товарищеским встречам против Бразилии (пятница, 23 марта, Москва) и Франции (вторник, 27 марта, Санкт-Петербург).

Полузащитник Алан Дзагоев не занимается в общей группе, тренируясь по индивидуальному графику.

Также сообщается, что хавбек «Вильярреала» Денис Черышев прибудет в расположение национальной команды в понедельник вечером.

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