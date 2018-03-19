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    Дзагоев не тренируется в общей группе сборной России

    Сегодня на стадионе «Арена-Химки» проходит тренировка сборной России, которая готовится к товарищеским встречам против Бразилии (пятница, 23 марта, Москва) и Франции (вторник, 27 марта, Санкт-Петербург).

    Полузащитник Алан Дзагоев не занимается в общей группе, тренируясь по индивидуальному графику.

    Также сообщается, что хавбек «Вильярреала» Денис Черышев прибудет в расположение национальной команды в понедельник вечером.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2018 12:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1426

      VSt 19 марта 2018, 15:04

      И что, к чему тут эти видео?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +649

      Sanches65 19 марта 2018, 14:35

      Косит как всегда...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 19 марта 2018, 14:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чурбан совсем зазвездился?!
      Пусть в общей пашет!

      -6
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 19 марта 2018, 13:32

      на хера в сочи фишт, чтобы жопу в москве морозить

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +301

      23igkra > Боцман59rus 19 марта 2018, 15:46

      Потому что в Москве Лужники, которые перед ЧМ нужно до конца протестировать. И это только одна из причин.

      0
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