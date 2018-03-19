Вернблум не собирается возвращаться в сборную Швеции

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум опроверг возможность своего возвращения в сборную Швеции перед стартом чемпионата мира-2018 в России.

– В Швеции обсуждают, что главный тренер хочет вернуть вас в сборную. Хотите сыграть за национальную команду на чемпионате мира?

– Я уже не раз говорил, это вопрос решенный, в сборную я не вернусь. Здесь даже нечего обсуждать.

– Почему такое категоричное решение?

– Я говорил уже об этом год назад, зачем повторяться? Хочу больше времени проводить с семьей.