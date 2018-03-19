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    Вернблум не собирается возвращаться в сборную Швеции

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум опроверг возможность своего возвращения в сборную Швеции перед стартом чемпионата мира-2018 в России.

    – В Швеции обсуждают, что главный тренер хочет вернуть вас в сборную. Хотите сыграть за национальную команду на чемпионате мира?

    – Я уже не раз говорил, это вопрос решенный, в сборную я не вернусь. Здесь даже нечего обсуждать.

    – Почему такое категоричное решение?

    – Я говорил уже об этом год назад, зачем повторяться? Хочу больше времени проводить с семьей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2018 10:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 11:42

      Ну если он так решил,зачем поднимать этот вопрос.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 марта 2018, 22:01

      Чё так, там на допинг проверяют?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 19 марта 2018, 17:12

      Ведать атмосферка там не очень.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 19 марта 2018, 14:09

      Походу уже оформляет гражданство РФ....

      0
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      Рейтинг: +842

      sined1951 19 марта 2018, 13:06

      А зачем ему возвращаться, если он все время почти был запасным и сидел на скамейке?

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 19 марта 2018, 12:27

      Раз незачем повторяться, то зачем повторяется?

      -1
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      Рейтинг: +364

      neofizer 19 марта 2018, 11:28

      а зря...

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