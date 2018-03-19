Кирьяков: «ЦСКА пойдет на пользу роль аутсайдера»

С.Кирьяков, какая роль аутсайдера? В РФПЛ ПФК ЦСКА идет в лидирующей
пятёрке и занимает, пока, третье место. В ЛЕ великолепно обыграл Лион и
вышел в 1/4, где встретится с Арсеналом.
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что игроки ЦСКА способны удачно выступить в четвертьфинале Лиги Европы. Экс-футболист уверен, в армейском клубе сделана правильная ставка на сплочение опыта и молодости.
«ЦСКА сейчас терять нечего, игроки достаточно амбициозные собраны в команде. В составе здорово гармонируют опыт и молодость.
Муса вернулся в ЦСКА, у него есть амбиции доказать, что зря его не ставили в основной состав в «Лестере». Ставка делается на молодых Головина и Кучаева. Кроме того, намного легче играть, когда ты находишься в роли аутсайдера. Это может сыграть на руку ЦСКА.
Армейцы отличаются тем, что когда нет напряжения, они играют лучше», – считает Кирьяков.
Напомним, ЦСКА предстоит встретиться с четвертьфинале Лиги Европы с «Арсеналом». Первая игра состоится в Лондоне 5 апреля, ответная – 12 апреля в Москве.