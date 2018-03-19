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    Кирьяков: «ЦСКА пойдет на пользу роль аутсайдера»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что игроки ЦСКА способны удачно выступить в четвертьфинале Лиги Европы. Экс-футболист уверен, в армейском клубе сделана правильная ставка на сплочение опыта и молодости.

    «ЦСКА сейчас терять нечего, игроки достаточно амбициозные собраны в команде. В составе здорово гармонируют опыт и молодость.

    Муса вернулся в ЦСКА, у него есть амбиции доказать, что зря его не ставили в основной состав в «Лестере». Ставка делается на молодых Головина и Кучаева. Кроме того, намного легче играть, когда ты находишься в роли аутсайдера. Это может сыграть на руку ЦСКА.

    Армейцы отличаются тем, что когда нет напряжения, они играют лучше», – считает Кирьяков.

    Напомним, ЦСКА предстоит встретиться с четвертьфинале Лиги Европы с «Арсеналом». Первая игра состоится в Лондоне 5 апреля, ответная – 12 апреля в Москве.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    19.03.2018 08:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 марта 2018, 09:51

      С.Кирьяков, какая роль аутсайдера? В РФПЛ ПФК ЦСКА идет в лидирующей
      пятёрке и занимает, пока, третье место. В ЛЕ великолепно обыграл Лион и
      вышел в 1/4, где встретится с Арсеналом.

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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > orechyn 19 марта 2018, 10:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Смысл в том, что ЦСКА это дно и бизнес проект !
      Еле обыграли Лион, повезло+тянули время... Потом выскакивает Бабаев и начинает впаривать всем Головина...
      Будущее ЦСКА это слив Арсеналу причём крупный и 4-5 место в рфпл.

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