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    Карпин: «Футбол Ионова зависит от него самого в первую очередь»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал от чего зависит результативность полузащитника команда Алексея Ионова.

    «Футбол Ионова зависит от него самого в первую очередь. А во вторую – от всех партнеров, которые могут отдать нужную передачу, чтобы появлялись моменты.

    С «Зенитом» их реализовать у Ионова не получилось, с «Арсеналом» – удалось. Главное, что эти возможности он имеет», – сказал Карпин.

    Напомним, что Ионов сделал дубль в матче 23-го тура РФПЛ против «Арсенала».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2018 07:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11240

      alp 19 марта 2018, 10:20

      ионов сопьется после завершения карьеры... а закончится она у него может уже очень скоро. надеюсь, никто не расстроится

      0
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      Рейтинг: +17838

      ilichkadr 19 марта 2018, 08:51

      Фраза вырвана из контекста аля Карпин. Самое главное событие в вашей жизни у вас впереди! (М. Булгаков).

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