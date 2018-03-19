Карпин: «Футбол Ионова зависит от него самого в первую очередь»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал от чего зависит результативность полузащитника команда Алексея Ионова.

«Футбол Ионова зависит от него самого в первую очередь. А во вторую – от всех партнеров, которые могут отдать нужную передачу, чтобы появлялись моменты.

С «Зенитом» их реализовать у Ионова не получилось, с «Арсеналом» – удалось. Главное, что эти возможности он имеет», – сказал Карпин.

Напомним, что Ионов сделал дубль в матче 23-го тура РФПЛ против «Арсенала».