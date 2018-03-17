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    Директор «Рубина»: «Через три года наш клуб будет готов к большим свершениям»

    Спортивный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов наметил вектор развития клуба. Функционер ждет высоких результатов от команды через три года.

    «Чудес же не бывает. Захотеть, а потом стать чемпионами – так не бывает. Нужна кропотливая и долгая работа для этого. Так и клуб должен быть готов к этому. В чемпионском 2008 году «Рубин» был готов к этому, ведь мы уже несколько лет были в клубе, выстраивали правильно инфраструктуру, чтобы всe правильно функционировало. Сейчас всe это приходится делать заново. Надо ещe и отстроить команду.

    Сейчас команда уже совершенно другая – молодая, амбициозная, есть сплав молодости и опыта, ребята все с желанием. Возможности — мы их видим и знаем. Может быть, в ближайшем будущем мы и поборемся за еврокубки.

    Внутренне, конечно, мы хотим быть в еврокубках, хоть мы и не ставим эту задачу сейчас напрямую. Но внутри себя мы хотим этого. Когда мы приходили, то был подготовлен план на три года, и за это время мы должны привести клуб и команду в такое состояние, чтобы «Рубин» был готов к большим свершениям. Мы хотим с опережением, как говорится, пятилетку за четыре года. Будем стараться и приложим все силы», – сказал Сайманов.

    Сейчас волжане в РФПЛ идут восьмыми.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    17.03.2018 16:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 21:30

      Посмотрим на новое творение.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 марта 2018, 16:29

      Чё вы гоните? Бердыев в Ростове команду за полгода сделал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 17 марта 2018, 16:24

      За три года может многое поменяться... У нас не принято столько ждать от вложенных инвестиций... Заманчиво звучит, но не сильно применимо к нашим реалиям... Интересно, как Казань всё обустроит... Хочется успешного развития!

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 17 марта 2018, 16:20

      Удачи вам в ФНЛ! Вы там лучшие!!!

      1
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