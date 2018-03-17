Директор «Рубина»: «Через три года наш клуб будет готов к большим свершениям»

Спортивный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов наметил вектор развития клуба. Функционер ждет высоких результатов от команды через три года.

«Чудес же не бывает. Захотеть, а потом стать чемпионами – так не бывает. Нужна кропотливая и долгая работа для этого. Так и клуб должен быть готов к этому. В чемпионском 2008 году «Рубин» был готов к этому, ведь мы уже несколько лет были в клубе, выстраивали правильно инфраструктуру, чтобы всe правильно функционировало. Сейчас всe это приходится делать заново. Надо ещe и отстроить команду.

Сейчас команда уже совершенно другая – молодая, амбициозная, есть сплав молодости и опыта, ребята все с желанием. Возможности — мы их видим и знаем. Может быть, в ближайшем будущем мы и поборемся за еврокубки.

Внутренне, конечно, мы хотим быть в еврокубках, хоть мы и не ставим эту задачу сейчас напрямую. Но внутри себя мы хотим этого. Когда мы приходили, то был подготовлен план на три года, и за это время мы должны привести клуб и команду в такое состояние, чтобы «Рубин» был готов к большим свершениям. Мы хотим с опережением, как говорится, пятилетку за четыре года. Будем стараться и приложим все силы», – сказал Сайманов.

Сейчас волжане в РФПЛ идут восьмыми.