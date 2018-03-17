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    Борис Игнатьев: «Видеоповторы исключат допускаемые людьми ошибки»

    Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением по поводу использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) и четвертой замены в дополнительное время на чемпионате мира 2018 года.

    – Вчера совет ФИФА одобрил использование видеоповторов на чемпионате мира. Как вы к этому относитесь?

    – Положительно. Это дает возможность исключить те ошибки, которые допускаю люди. Они подвластны ошибкам, некоторые из них влияют на конечный результат. Тренеры из-за этого нередко лишаются своей работы.

    Вторая составляющая – когда мы не без греха. Бывают люди, которые используют спортивные состязания для своих нездоровых целей. И здесь ставится некий запрет, который повлияет на конечный результат. Ведь в итоге забывается, что человек допустил ошибку. Его дисквалифицирую на какое-то время. Но результат останется, и люди, стоящие за этой пострадавшей командой, получат ущерб. А при видеоповторах все это убирается.

    Другое дело, что нужно сократить время определения эпизода. Это важно. Я думаю, появится некая новая квалификация, люди, которые за короткое время будут трактовать моменты. Как пример, «Лион» армейцам забил мяч, который явно вышел за пределы поля. Стоял арбитр и не отреагировал на это. А если бы был видеоарбитр, то такой ошибки бы не было.

    – Что скажете о четвертой замене на чемпионате мира в дополнительно время?

    – Футбол – это зрелище. Ради того, что люди приходят и хотят получить удовлетворение от игры, должна быть динамика. За счет четвертой замены расширяются возможности игры. Футболисты ведь устают. Четвертая замена дает возможность улучшить качество игры.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2018 13:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 марта 2018, 18:06

      полностью согласен, эти нововведения во многом помогут.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 16:47

      Футбол как и вся деятельность человека ,должен развиваться и усовершенствоваться.

      3
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 17 марта 2018, 16:08

      Все новое всегда к лучшему,и респект тем специалистам кто это понимает и принимает.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 марта 2018, 15:37

      +1 к адекватности, а то развелось тут философов, дескать ошибки - это дух футбола. Маразм.

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      Рейтинг: +74

      Виктор12 17 марта 2018, 14:18

      Международная федерация футбола (ФИФА) официально утвердила использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года в России. Такое решение было принято на заседании совета ФИФА в Боготе, об этом на пресс-конференции сообщил глава ФИФА Джанни Инфантино.
      Это даёт возможность исключить те ошибки, которые допускают судьи - НАМЕРЕННО, согласно цены вопроса, или не намеренно.
      Судьи подвластны ошибкам, но ведь ошибка - ошибке рознь, а некоторые ГРУБЕЙШИЕ ошибки судей влияют на конечный результат в футболе.
      Команды теряют такие важные очки, а тренеры, из-за грубейших ошибок судей, нередко лишаются своей работы.
      Примеров ТЫСЯЧИ, и с каждым годом ошибки судей растут, и множатся, и нет им конца и края.
      Система видеопомощи арбитрам (VAR), должна положить конец коррупционной составляющей в работе судей!
      Есть дельцы от футбола и спорта, которые используют спортивные состязания для своих корыстных и НЕ ЧЕСТНЫХ целей.
      И здесь, система видеопомощи арбитрам (VAR), ставит ЗАПРЕТ, который не позволит судьям влиять на конечный результат, согласно цены коррупционного вопроса.
      Ведь в итоге, со временем, забывается, что судья допустил ГРУБЕЙШУЮ ошибку.
      Она в протоколе матча не отражается, а ЗРЯ!
      А ведь надо принять положение, которое бы фиксировалось в протоколе матча и там отражались бы грубейшие ошибки арбитров.
      Судью дисквалифицирую на какое-то время, но результат то останется, а команда и тренеры, получают моральный и материальный ущерб.
      А при видеоповторах всё это убирается и судьи будут об этом знать.
      Появится новая квалификация судей, которые, за короткое время, будут ПРАВИЛЬНО и ВЕРНО трактовать разбираемые моменты игры.
      Вот вам, как пример, "Лион" армейцам, в недавней игре Лиги Европы, забил мяч, который явно вышел за пределы поля.
      Рядом, в двух метрах от эпизода, стоял арбитр и прекрасно видел, что мяч вышел за пределы поля, но не отреагировал на это.
      Это уже преднамеренная предвзятость и ошибка судьи в пользу другой команды.
      ЦСКА мог ОЧЕНЬ пострадать от такой ГРУБЕЙШЕЙ ошибки судьи, но Слава Богу, что ЦСКА забил третий мяч и ПОБЕДИЛ, а скандал утих, хотя судью надо за это НАКАЗЫВАТЬ.
      Судьи чувствуют свою БЕЗНАКАЗАННОСТЬ и поэтому СКАНДАЛЯТ, согласно цены вопроса, потому что знают, что за это им ничего не будет.
      Такого НЕ ДОЛЖНО быть в футболе и здесь, на помощь командам, придут видео повторы, которые поставят заслон такой судейской предвзятости!
      Если бы был видеоарбитр и работала система видеопомощи арбитрам (VAR), то такой и подобных ошибок не было бы.

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 17 марта 2018, 13:47

      ...ни че не получится! для того, что бы обмануть видеоповтор нужен всего лишь один богатый человек и один бедный хакер.....а с 4 замоной согласен....сам играл, знаю...к середине 2-го тайма ноги сводит если ты хав или лотераль

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