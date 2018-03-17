Борис Игнатьев: «Видеоповторы исключат допускаемые людьми ошибки»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением по поводу использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) и четвертой замены в дополнительное время на чемпионате мира 2018 года.

– Вчера совет ФИФА одобрил использование видеоповторов на чемпионате мира. Как вы к этому относитесь?

– Положительно. Это дает возможность исключить те ошибки, которые допускаю люди. Они подвластны ошибкам, некоторые из них влияют на конечный результат. Тренеры из-за этого нередко лишаются своей работы.

Вторая составляющая – когда мы не без греха. Бывают люди, которые используют спортивные состязания для своих нездоровых целей. И здесь ставится некий запрет, который повлияет на конечный результат. Ведь в итоге забывается, что человек допустил ошибку. Его дисквалифицирую на какое-то время. Но результат останется, и люди, стоящие за этой пострадавшей командой, получат ущерб. А при видеоповторах все это убирается.

Другое дело, что нужно сократить время определения эпизода. Это важно. Я думаю, появится некая новая квалификация, люди, которые за короткое время будут трактовать моменты. Как пример, «Лион» армейцам забил мяч, который явно вышел за пределы поля. Стоял арбитр и не отреагировал на это. А если бы был видеоарбитр, то такой ошибки бы не было.

– Что скажете о четвертой замене на чемпионате мира в дополнительно время?

– Футбол – это зрелище. Ради того, что люди приходят и хотят получить удовлетворение от игры, должна быть динамика. За счет четвертой замены расширяются возможности игры. Футболисты ведь устают. Четвертая замена дает возможность улучшить качество игры.