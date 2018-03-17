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  • Борис Игнатьев: «В «Зените» при Манчини каждый играет сам за себя»

Борис Игнатьев: «В «Зените» при Манчини каждый играет сам за себя»

17 марта 2018, 11:40
11

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил работу в качестве главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини. Специалист не видит у итальянца команды.

«Удивительно, когда таким образом начинает вести себя опытный тренер, поработавший и поигравший на самом высоком уровне. Может, он думал, что ему купят Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Антуана Гризманна?

Но что толку от его жалоб? Позитивным образом на «Зените» они точно не сказываются. Футболисты ведь все читают и понимают, что Манчини на них не особо рассчитывает, раз ему все не нравится.

В матче с «Лейпцигом» (1:1) набор игроков в футболках «Зенита» не демонстрировал никаких идей. Складывается впечатление, что Манчини просто не понимает, какую игру ставить команде, либо подопечные его не слушают. В итоге на поле выходят, казалось бы, квалифицированные исполнители, но каждый играет сам за себя», – сказал эксперт.

В РФПЛ «Зенит» идет пятым.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (11)
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_Marqella_
1521276221
Только ленивый не даёт оценку работе Роберто Манчини...
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insider_retro
1521276930
Не в бровь, а в глаз. Всё по делу. Но это всё из разряда внешних мнений и заявлений. Руководство сурово молчит и выжидает... Все накинулись на Манчини... А я сожалею, что в такую ситуацию попал Зенит. Надежды были на обновление, новый курс, нового тренера и всё такое... Но сезон потерян, реноме подпорчено, путей выхода низ тупика не видно... А игроки мучаются, а болельщики надеются...
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zigbert
1521277518
Только ленивый сейчас не критикует Зенит и Манчини.
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OfaZavr
1521278007
100% согласен, все по делу и в самую точку!
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nik55
1521279187
Манчини до лампочки Зенит-----он приехал денег заработать и все-----пока Миллер в газсреме это будет и дальше
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Ауторитетный экспэрт мамо
1521281171
...лейпциг должен был выигрывать 4:2...по моментам!....руководству футбол не нужен, они газировку по карманам разливают!...играет только кришито...по этому и уходит!
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polt
1521281689
Потерянный сезон для Зенита и продолжение будет в следующем сезоне...
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Zenmaster
1521281690
Скорее всего не " сам за себя" , а "сам по себе" т.к. игроки уже до такой степени зае..ались постоянными перетасовками состава -- невозможно наиграть связки и взаимопонимание !!! Кто мне объяснит , зачем на последних минутах с Лейпцигом он произвёл эти дурацкие замены ??? Что Ерохин может усилить игру ??? Или Полоз у которого скамейка к заднице прилипла ??? Мудачини просто сломал концовку !!! У ребят начало получаться игру нашли , а маньяк перестановок опять вмешался -- в результате -- чють на своём поле не обосрались !!! Пора думаю Мудачини в Гейропу возвращаться -- пусть там свои опыты проводит !!!
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Garrincha58
1521284124
они играют за бабки а остальное им по хрен
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lotsman
1521285647
Ради Бога, займитесь своими делами, отстаньте от Зенита, в Зените как нибудь сами разберутся.
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