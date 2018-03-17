Борис Игнатьев: «В «Зените» при Манчини каждый играет сам за себя»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил работу в качестве главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини. Специалист не видит у итальянца команды.

«Удивительно, когда таким образом начинает вести себя опытный тренер, поработавший и поигравший на самом высоком уровне. Может, он думал, что ему купят Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Антуана Гризманна?

Но что толку от его жалоб? Позитивным образом на «Зените» они точно не сказываются. Футболисты ведь все читают и понимают, что Манчини на них не особо рассчитывает, раз ему все не нравится.

В матче с «Лейпцигом» (1:1) набор игроков в футболках «Зенита» не демонстрировал никаких идей. Складывается впечатление, что Манчини просто не понимает, какую игру ставить команде, либо подопечные его не слушают. В итоге на поле выходят, казалось бы, квалифицированные исполнители, но каждый играет сам за себя», – сказал эксперт.

В РФПЛ «Зенит» идет пятым.