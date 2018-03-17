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    Борис Игнатьев: «В «Зените» при Манчини каждый играет сам за себя»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил работу в качестве главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини. Специалист не видит у итальянца команды.

    «Удивительно, когда таким образом начинает вести себя опытный тренер, поработавший и поигравший на самом высоком уровне. Может, он думал, что ему купят Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Антуана Гризманна?

    Но что толку от его жалоб? Позитивным образом на «Зените» они точно не сказываются. Футболисты ведь все читают и понимают, что Манчини на них не особо рассчитывает, раз ему все не нравится.

    В матче с «Лейпцигом» (1:1) набор игроков в футболках «Зенита» не демонстрировал никаких идей. Складывается впечатление, что Манчини просто не понимает, какую игру ставить команде, либо подопечные его не слушают. В итоге на поле выходят, казалось бы, квалифицированные исполнители, но каждый играет сам за себя», – сказал эксперт.

    В РФПЛ «Зенит» идет пятым.

    Источник: RT

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    17.03.2018 11:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 марта 2018, 00:50

      Манчини, предать суду инквизиции, в Гаагу.

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 17 марта 2018, 14:20

      Ради Бога, займитесь своими делами, отстаньте от Зенита, в Зените как нибудь сами разберутся.

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 марта 2018, 13:55

      они играют за бабки а остальное им по хрен

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 марта 2018, 13:14

      Скорее всего не " сам за себя" , а "сам по себе" т.к. игроки уже до такой степени зае..ались постоянными перетасовками состава -- невозможно наиграть связки и взаимопонимание !!! Кто мне объяснит , зачем на последних минутах с Лейпцигом он произвёл эти дурацкие замены ??? Что Ерохин может усилить игру ??? Или Полоз у которого скамейка к заднице прилипла ??? Мудачини просто сломал концовку !!! У ребят начало получаться игру нашли , а маньяк перестановок опять вмешался -- в результате -- чють на своём поле не обосрались !!! Пора думаю Мудачини в Гейропу возвращаться -- пусть там свои опыты проводит !!!

      6
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      Рейтинг: +4934

      polt 17 марта 2018, 13:14

      Потерянный сезон для Зенита и продолжение будет в следующем сезоне...

      2
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 17 марта 2018, 13:06

      ...лейпциг должен был выигрывать 4:2...по моментам!....руководству футбол не нужен, они газировку по карманам разливают!...играет только кришито...по этому и уходит!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8026

      nik55 17 марта 2018, 12:33

      Манчини до лампочки Зенит-----он приехал денег заработать и все-----пока Миллер в газсреме это будет и дальше

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 марта 2018, 12:13

      100% согласен, все по делу и в самую точку!

      7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 12:05

      Только ленивый сейчас не критикует Зенит и Манчини.

      6
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 17 марта 2018, 11:55

      Не в бровь, а в глаз. Всё по делу. Но это всё из разряда внешних мнений и заявлений. Руководство сурово молчит и выжидает...
      Все накинулись на Манчини...
      А я сожалею, что в такую ситуацию попал Зенит. Надежды были на обновление, новый курс, нового тренера и всё такое... Но сезон потерян, реноме подпорчено, путей выхода низ тупика не видно...
      А игроки мучаются, а болельщики надеются...

      6
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