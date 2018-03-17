Чухлов призывает не рубить с плеча и дать Манчини сделать в «Зените» команду

Бывший футболист ленинградского «Зенита» Борис Чухлов поговорил о фигуре главного тренера команды Роберто Манчини. Эксперт призывает дать итальянцу поработать.

«Убрали Мирчу Луческу после года работы, через год уберут Манчини… Если вы доверяете человеку, дайте ему время сделать команду. Зачем закупили всех этих игроков, которые без итальянца окажутся на хрен никому не нужны?

Я не знаю, какой контракт у Манчини. Но я бы его не отпустил, потому что были куплены под него футболисты. Вот пусть и делает из них ­команду. Тогда через три года можно будет спросить с Манчини. Поверьте мне, за год никто команду не сделает», – сказал специалист.

Чухлов играл за «Зенит» с 1979 по 1989 годы (185 игр в чемпионате СССР, 40 голов).