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  • Чухлов призывает не рубить с плеча и дать Манчини сделать в «Зените» команду

Чухлов призывает не рубить с плеча и дать Манчини сделать в «Зените» команду

17 марта 2018, 09:41
20

Бывший футболист ленинградского «Зенита» Борис Чухлов поговорил о фигуре главного тренера команды Роберто Манчини. Эксперт призывает дать итальянцу поработать.

«Убрали Мирчу Луческу после года работы, через год уберут Манчини… Если вы доверяете человеку, дайте ему время сделать команду. Зачем закупили всех этих игроков, которые без итальянца окажутся на хрен никому не нужны?

Я не знаю, какой контракт у Манчини. Но я бы его не отпустил, потому что были куплены под него футболисты. Вот пусть и делает из них ­команду. Тогда через три года можно будет спросить с Манчини. Поверьте мне, за год никто команду не сделает», – сказал специалист.

Чухлов играл за «Зенит» с 1979 по 1989 годы (185 игр в чемпионате СССР, 40 голов).

Источник: «Спорт-Арена»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (20)
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starche
1521269212
Манчини приехал за деньгами, а на Зенит ему наплевать.
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insider_retro
1521269583
Пожалуй, тут дело даже не в доверии... Отсутствует какой-либо прогресс, часть купленных под него игроков играют с лавки, идёт запрос на приобретение новых игроков, а это опять повлечёт разговоры про несыгранность и адаптацию... И так по замкнутому кругу... Никто "не умирает" на поле, никто не творит, почти никто не прибавляет и не удивляет... А соответствие вложений и текущих (и перспективных) результатов, просто, угнетает... Может, я и не прав?... Но даже еуропейский поход окончился бесславно...
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zigbert
1521275862
У Бориса Чухлова своя точка зрения,которая тоже не лишена смысла.
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OfaZavr
1521277608
уверен что и после 2-3 сезонов под руководством Манчини ситуация не измениться, пусть бы только результаты вначале были плохие это еще можно объяснить но когда у игроков глаза не горят и нет общей сплоченности это о многом говорит.
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polt
1521281129
Манчини за год не смог хоть как то сплотить игроков и создать команду, каждый сам по себе и никто не понимает что надо делать на поле, ни одна линия не играет. Куда дальше еще терпеть такой Зенит. Нужны кардинальные изменения. Необходимо убрать и Манчини и Фурсенко, оба не справились со своими функциями.
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VVM1964
1521281201
Ситуация - " Казнить нельзя помиловать " - ставьте запятую кому где нравится .
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Zenmaster
1521282642
Хватит хуню пороть -- Карера сходу вывел в чемпионы !!! Нам три года из жопы выглядывать -- надеясь на чудо ??? Петержела , Адвокат , Спалетти --- Боаш , Луческу , Манчини --- почувствуйте разницу !!!!!
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3a zenit
1521288770
реакцию лица Лодыгина все видели(когда его поставил на разминку тренер),лично я понял что тренер неадекватен.
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polt
1521291489
Кому еще не понятно, что Манчини в Зените ничего не сможет сделать? За год-одни минусы во всем.
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Одинокий волк Маквейд
1521293774
Нужно оставлять и денег ему безлимитно, у него еще прайс-лист игроков не закончился. Нужно купить еще человек десять. Уроки Динамо и Рубина не идут впрок.
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