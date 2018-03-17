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    Чухлов призывает не рубить с плеча и дать Манчини сделать в «Зените» команду

    Бывший футболист ленинградского «Зенита» Борис Чухлов поговорил о фигуре главного тренера команды Роберто Манчини. Эксперт призывает дать итальянцу поработать.

    «Убрали Мирчу Луческу после года работы, через год уберут Манчини… Если вы доверяете человеку, дайте ему время сделать команду. Зачем закупили всех этих игроков, которые без итальянца окажутся на хрен никому не нужны?

    Я не знаю, какой контракт у Манчини. Но я бы его не отпустил, потому что были куплены под него футболисты. Вот пусть и делает из них ­команду. Тогда через три года можно будет спросить с Манчини. Поверьте мне, за год никто команду не сделает», – сказал специалист.

    Чухлов играл за «Зенит» с 1979 по 1989 годы (185 игр в чемпионате СССР, 40 голов).

    Источник: «Спорт-Арена»

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    17.03.2018 09:41
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +11240

      alp 17 марта 2018, 21:12

      Никаких более авансов. накер - значит накер

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 марта 2018, 17:09

      Чухлов вроде адекватный был или он так прикалывается или может что то случилось с ним тут надо разбираться раз человек пургу несет

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 17 марта 2018, 16:36

      Нужно оставлять и денег ему безлимитно, у него еще прайс-лист игроков не закончился. Нужно купить еще человек десять. Уроки Динамо и Рубина не идут впрок.

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 17 марта 2018, 15:58

      Кому еще не понятно, что Манчини в Зените ничего не сможет сделать? За год-одни минусы во всем.

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > polt 17 марта 2018, 17:41

      Ну здесь ты не совсем прав. Первую треть чемпионата очень хорошо начали, а вот что потом пошло не так, нужно разобраться. Рыбка всё же с головы пахнуть начинает...

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 марта 2018, 15:13

      ну вы уж там потерпите ещё 3 года пусть работает а то без него скукота нагрянет

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 17 марта 2018, 15:12

      реакцию лица Лодыгина все видели(когда его поставил на разминку тренер),лично я понял что тренер неадекватен.

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 марта 2018, 13:30

      Хватит хуню пороть -- Карера сходу вывел в чемпионы !!! Нам три года из жопы выглядывать -- надеясь на чудо ??? Петержела , Адвокат , Спалетти --- Боаш , Луческу , Манчини --- почувствуйте разницу !!!!!

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      Рейтинг: +4025

      raritet > Zenmaster 17 марта 2018, 15:47

      Ну разница во первых в том, что первые тренеры приходили в готовую команду, где ядро было чисто питерским, и точечно усиливали ее игроками , которые им импонировали, а последний работает уже практически с нонеймами(для нас) и российскими паспортами, но никак не игроками.Ни одного из них нельзя назвать самым нужным команде. Во-вторых, самое главное, так и не был найден диспетчер и поэтому центр -это проходной двор и не видно никакой мысли. Об этом часто пишут. Но и так очевидно , какая может организация игры , если нет организатора. Если раньше в Зените мог забить любой, то сейчас никто.

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      Рейтинг: +4934

      polt 17 марта 2018, 13:05

      Манчини за год не смог хоть как то сплотить игроков и создать команду, каждый сам по себе и никто не понимает что надо делать на поле, ни одна линия не играет. Куда дальше еще терпеть такой Зенит. Нужны кардинальные изменения. Необходимо убрать и Манчини и Фурсенко, оба не справились со своими функциями.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 марта 2018, 12:06

      уверен что и после 2-3 сезонов под руководством Манчини ситуация не измениться, пусть бы только результаты вначале были плохие это еще можно объяснить но когда у игроков глаза не горят и нет общей сплоченности это о многом говорит.

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      Рейтинг: +463

      Vratarь 17 марта 2018, 12:00

      Патовая ситуация. Оставить его нельзя - он себя уже показал, а если поймёт, что выгонять его не собираются - такое начнёт "говорить и показывать!" (ну, стиль у человека такой). И выгонять нельзя - действительно, придётся всю команду перезакупать. Салют, как говорится, хозяевам "Зенита" - чтоб с вами так дети ваши поступали б: в старости в тарелку вместо каши жемчуга насыпят - клюйте, золотые наши!

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